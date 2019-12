Ce mandat couvre les acquisitions futures d’immeubles de bureaux et de sites logistiques de premier plan en Europe et aux États-Unis, avec pour objectif final une exposition à hauteur d’USD 500 millions. L’objectif d’investissement consiste à optimiser le couple risque/rendement, en termes de génération de revenus et d’appréciation du capital, tout en respectant les principes de la Sharia.

Umberto Boccato, Directeur des investissements chez Mirabaud Asset Management, indique : « Notre approche ciblée et spécialisée du marché immobilier associée à notre professionnalisme dans l’exécution de transactions suscite un intérêt considérable auprès des investisseurs internationaux à la recherche de solutions immobilières clés en main ou simplement d’un conseil pour leur propre stratégie de build-up dans l’immobilier ».