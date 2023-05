Le fonds est lancé en partenariat avec Citizens Coliving, opérateur lyonnais spécialisé dans le développement et la gestion de logements meublés et résidences en coliving depuis 2018. Citizens Coliving a ainsi développé un portefeuille de 500 chambres qu’il gère désormais. Ce portefeuille se situe, essentiellement dans la métropole lyonnaise et dans la région Rhône Alpes.

Acquis successivement, les actifs (grandes maisons et petits immeubles résidentiels) seront réhabilités, décorés, meublés et mis en location. Les travaux incluront notamment une rénovation énergétique des bâtiments. Le portefeuille ciblé se déploiera à plus de 60% dans le Grand Lyon, zone où la tension locative est la plus forte en France, avec en moyenne 8,7 demandes pour une offre de location [1]. Le reste du portefeuille sera notamment localisé dans le Genevois français.

Le fonds est un Autre FIA de type fermé d’une durée de détention recommandée de 2 ans (durée minimale d’investissement) et présentant certains risques dont un risque de perte en capital.

Une expertise démontrée et un partenariat stratégique

Forts d’une expérience démontrée dans l’investissement immobilier, combinée avec une approche originale, les associés de Mindston Capital ont su se démarquer des acteurs traditionnels de l’investissement immobilier, avec le lancement de deux premiers fonds : Mindston Luxury Real Estate, dédié à l’immobilier résidentiel de luxe, et Mindston Hôtels Signature, ciblant des hôtels restaurant sur le littoral breton, pour lequels plus de 250 M€ d’investissements ont été engagés en 2022.

Cette approche singulière, conjuguée à l’expertise de Citizens Coliving, renforce la stratégie de création de valeur du fonds Mindston x Citizens Coliving. La gestion locative et immobilière et la mise en place de l’offre des services et d’animation communautaire seront assurées par l’opérateur spécialisé, Citizens Coliving. Grâce à cette économie du partage appliquée à l’immobilier résidentiel, les colivers ont accès à des fonctionnalités non disponibles dans le résidentiel traditionnel, tels que des espaces de télétravail, de sport et des jardins.

Le coliving, une réponse à de nouveaux modes de vie

Initialement développé en Ile de France, le coliving s’est ensuite étendu en région, et représentait, fin 2021, plus de 8 300 clés en France [2]. La promesse de ce nouveau mode d’habitat se poursuit depuis la crise sanitaire, en créant un lieu social à part entière qui répond aux changements des rythmes de vie et de travail. Il permet de construire des synergies et propose une offre d’hébergement de qualité « tout compris », qui attire les jeunes actifs surtout dans un contexte de marché immobilier tendu.

Cette classe d’actifs résidentiels séduit tout autant les investisseurs. le volume d’investissement en coliving a ainsi été multiplié par 9 entre 2020 et 2022 [3]. Son succès s’illustre notamment par un taux d’occupation proche de 100% [4], et un rendement locatif supérieur au rendement résidentiel traditionnel grâce à la densification associée à des fonctionnalités et des services de qualité.

Le coliving apporte une réponse à la tension du marché locatif français qui ne cesse de s’accentuer. En 2022, la demande de location a en effet augmenté de 54% alors que l’offre a diminué de 10% sur la même période [5]. En 2023, la tension locative continue à s’accroître, avec une baisse de l’offre de 17% au 1er trimestre 2023, notamment sur les studios et les T2 [6].

« Le coliving émerge comme une nouvelle classe d’actifs attrayante capable d’allier résilience et performance, et de répondre à des enjeux économiques et sociaux inédits. Nous sommes convaincus que cette tendance s’installe sur le long terme, et le fonds Mindston x Citizens Coliving, fruit de notre partenariat avec l’opérateur Citizens Coliving, apporte une solution à de nouveaux besoins qui appellent à l’évolution de l’offre de logement. », explique Michaël Farbos, Associé Mindston Capital.