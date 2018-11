Cette nouvelle édition met en lumière les motivations d’épargne de ces générations et ce qui pourrait les convaincre d’investir dans des entreprises. Deux paradoxes ressortent de cette étude, tant sur leurs choix de placements financiers que sur l’impact de leur épargne sur l’économie réelle.

Premier enseignement de cette étude 2018, tout comme les actionnaires individuels, Millennials (25-34 ans) & Xennials (35-41 ans) épargnent pour des projets de moyen/long terme tels que la constitution d’un patrimoine ou en vue de la retraite.

Plus spécifiques à ces tranches d’âge, l’acquisition de la résidence principale et la préparation de l’avenir des enfants font également partie des projets de moyen voire de long terme qui les motivent.

Pour autant, quel que soit l’horizon d’investissement, les 25-41 ans privilégient en grande majorité des produits d’épargne peu rémunérateurs et traditionnellement associés à des placements de court terme (Livrets d’épargne et Epargne Logement...). Cette démarche se différencie de celle des actionnaires individuels, qui adaptent plus nettement leur placement financier en fonction de leur horizon d’épargne, en privilégiant l’investissement sur des Livrets pour le court terme et l’investissement boursier ou l’assurance-vie dans une optique long terme.

Ainsi, si Millennials et Xennials souhaitent épargner pour des projets de long terme et avec l’objectif premier d’en obtenir un bon rendement, ils adoptent principalement un comportement d’épargne de court terme avec de faibles rentabilités.

Deuxième enseignement de cette étude 2018 : ces générations sont convaincues du rôle clé de l’innovation pour relever les défis sociétaux, notamment dans le domaine des énergies renouvelables (69 %) et de la santé connectée (25 %). Pour autant, les Millennials et Xennials sont peu enclins (23 %) à placer leur épargne en actions auprès d’entreprises qui développent ces innovations, contrairement à près de 4 actionnaires sur 5.

Plus globalement, seuls 44 % des Millennials et Xennials seraient prêts à investir dans l’économie réelle, contre 79 % des actionnaires individuels. En revanche, ces générations sont particulièrement sensibles à l’engagement des entreprises pour le bien-être de leurs salariés (46 %) et la préservation de l’environnement (34 %), critères qui pourraient influencer leur décision d’investissement.

Les Millennials et Xennials n’assimilent donc pas leur épargne à un moyen de financer les innovations qu’ils jugent utiles pour la société, ni plus largement à un moyen de soutenir l’économie réelle. Ils seraient néanmoins prêts à financer des entreprises engagées et responsables.

Patrick Renard, Directeur du Service actionnaires du groupe Air Liquide, a commenté : “Cette étude met en exergue le fait que les Millennials et Xennials sont en quête d’un rendement attractif et, parallèlement, qu’ils sont prêts à soutenir des entreprises engagées et responsables. Il est donc nécessaire de leur démontrer qu’à travers leur investissement ils peuvent agir à leur échelle, et allier performance et engagement sociétal. Nous devons faire preuve de pédagogie et d’accompagnement auprès de ces générations. C’est à nous de les convaincre que leur épargne peut constituer un moyen de soutenir des innovations qui peuvent avoir un impact positif sur la société, tout en bénéficiant d’une performance dans la durée. Chez Air Liquide, où l’actionnariat individuel représente 32 % du capital, nous sommes très attachés à la fidélité de nos actionnaires individuels, qui nous permettent d’innover en permanence au service de nos clients et de la société.”