Promoteur et locataire des 37 000 m² qui composent Métal 57, ensemble immobilier tertiaire construit à Boulogne-Billancourt, BNP Paribas Real Estate s’y est installé en mars dernier sur 18 000 m². Malgré les turbulences dues aux différentes crises, sanitaire et économique, Métal 57 est désormais commercialisé dans sa totalité et accueille cinq sous-locataires : Henkel France, Kellogg’s France, Kronenbourg, Odigo et Netatmo ont rejoint ou vont rejoindre ce flag ship, démonstrateur du savoir-faire des équipes Promotion de BNP Paribas Real Estate.

Conçu par l’Agence Dominique Perrault Architecture, sur les bases du spectaculaire Atelier 57 métal, œuvre de l’architecte Claude Vasconi, et propriété de CDC investissement Immobilier et des Assurances Crédit Mutuel, Métal 57 se place à l’avant-garde de l’immeuble de bureau. Conçu pour le flex office, l‘immeuble est doté également d’environ 5 000 m² de surfaces de services à l’instar d’un food court mariant jusqu’à huit thèmes de restauration, d’un roof top de 3 500 m² (offrant des vues sur la Seine allant de la Tour Eiffel aux collines du Parc de St Cloud), d’un pôle de conférence comprenant également un auditorium dont les 285 fauteuils s’effacent pour laisser place à une salle d’une capacité de 500 personnes, d’un fitness et d’une conciergerie / wellness center.

« Le choix d’une stratégie de division en moyennes surfaces s’est révélé opportun dans un contexte post Covid. Ainsi, les locataires de Métal 57 sont très divers et variés, que ce soit par leur taille ou leur secteur d’activité, tout en partageant les mêmes services ou bien les dernières tendances en termes d’aménagement d’espaces, qui sont entièrement personnalisables. Nous sommes très fiers de cet immeuble qui marque les esprits des visiteurs et heureux de le partager avec les autres utilisateurs », commente Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate.