MedCorner City propose un accompagnement flexible et sur-mesure aux professionnels de santé libéraux, dans leur projet d’installation ou de réinstallation, avec l’objectif de concevoir avec eux un environnement de travail adapté à leurs besoins, au service de la qualité de leur exercice. Pour les professionnels, c’est l’assurance de conserver les avantages de la flexibilité de leur statut, sans l’isolement qui y est souvent associé.

En portant des projets collectifs d’installation, MedCorner City souhaite également répondre aux besoins des territoires, en particulier des « villes moyennes », dont la population est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants, qui représentent aujourd’hui 26 % de la population française.

La méthode MedCorner City, un accompagnement intégral

Fondée par des experts de la santé — Julien Omnès, juriste de formation et agent de médecins et Benjamin Vion, médecin gériatre à l’hôpital privé du Confluent Nantes — MedCorner City propose une méthode originale, qui débute invariablement par une étude d’opportunités et l’identification des professionnels de santé sur un territoire. Les marques d’intérêt consolidées, MedCorner City s’applique à porter le projet avec les professionnels, qu’elle accompagne jusqu’à l’ouverture du centre. La démarche de MedCorner City est proactive, son souhait étant d’aller au-devant des professionnels de santé, en particulier la nouvelle génération.

« Notre volonté est de coconstruire le projet avec les professionnels de santé. Nous bâtissons avec eux et pour eux leur futur outil de travail et les accompagnons de la conception jusqu’à leur installation. » indique Julien Omnes, cofondateur MedCorner City.

Un premier centre médical et paramédical au sein du projet « Les Villes Dorées », à Saint-Brieuc

Situé au cœur du quartier résidentiel Sainte-Thérèse et à proximité immédiate du campus universitaire de Saint-Brieuc, le projet « Les Villes Dorées », porté par le groupe de développement territorial REALITES, a l’ambition de proposer à la population briochine un nouveau quartier multi-usages. MedCorner City développera au sein de ce projet un centre médical et paramédical de référence sur l’agglomération, qui aura vocation à accueillir des professionnels de santé, contribuant à renforcer le panel d’activités au service des patients.

Profitant d’une visibilité immédiate sur la rue Lafayette, ce projet offre aux professionnels la capacité de louer ou d’acheter. Il se développera sur 3 niveaux, pouvant accueillir une pharmacie en rez-de-chaussée et les activités de soins sur les premier et second étages. Il bénéficiera en outre de 45 places de parking et de 2 arrêts minute devant le Centre.

Le centre médical et paramédical « Les Villes Dorées » proposera aux professionnels de santé un univers d’exercice chaleureux, pensé avec eux et pour eux, favorisant les prises en charge pluridisciplinaires au bénéfice d’un parcours de soin efficient.