Mata Capital annonce la livraison de surfaces commerciales aux enseignes nationales B&M, leader sur le marché du discount, et SoCoo’c (Groupe Fournier), spécialiste des cuisines équipées, dans la zone commerciale de La Sentinelle (59), une commune rattachée à l’agglomération de Valenciennes. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre de baux en l’état futur d’achèvement (BEFA) signés pour une durée ferme de 6 ans. Ce projet de développement a été mené concomitamment à l’acquisition du Jardiland édifié sur plus de 24.000 m², et dont la constructibilité n’était pas optimisée.

La zone commerciale de La Sentinelle, située en périphérie Sud de Valenciennes, compte de nombreuses enseignes de destination très attractives, telles que Jardiland, Leroy Merlin, BUT, Aubert, L’Incroyable ou encore PicWic. Cette zone commerciale dispose en outre d’une excellente desserte routière grâce notamment à la présence d’échangeurs des autoroutes A2 et A23, reliant l’agglomération valenciennoise à Lille et à la Belgique. Enfin, la récente implantation d’un supermarché Intermarché renforce encore la fréquentation de la zone commerciale.

Cette opération met en lumière la capacité de l’équipe de Mata Capital à réaliser avec succès d’ambitieux travaux d’asset management en développant des surfaces commerciales supplémentaires à destination de ses locataires. Elle témoigne également de la forte proximité entretenue par la société de gestion avec les plus grandes enseignes nationales. La signature de ces deux baux commerciaux valide enfin l’emplacement stratégique de la zone commerciale de La Sentinelle.

Avec cette nouvelle opération, Mata Capital renforce son portefeuille d’investissements sur l’immobilier commercial à l’échelle nationale. « Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de Mata Capital visant à nouer de solides partenariats avec les enseignes, commente Laurent Delautre, co-fondateur et directeur de la stratégie d’investissement commerce chez Mata Capital. Elle témoigne aussi de la capacité de notre société à créer de la valeur immobilière et locative, avec un taux de rendement final de près de 7% sur des locaux neufs assortis de baux fermes, et à des niveaux de loyers en corrélation avec le business model des enseignes nationales. »

« Cette opération permet de mettre en avant notre capacité à développer des fonciers en facilitant l’implantation de surfaces commerciales supplémentaires », précise Laurent Delautre.

Dans le cadre de cette opération, Mata Capital a été conseillé par le cabinet d’avocats LPA-CGR et le cabinet ETYO pour l’assistance à maitrise d’ouvrage.