Avis aux propriétaires : c’est le moment de vendre !

2023 est une année marquée par plusieurs tendances : la baisse des prix de vente dans la quasi-totalité des grandes villes, un pouvoir d’achat immobilier en recul (du fait de la hausse des taux d’intérêt) et un effondrement de la production du crédit immobilier. L’équilibre de l’offre et de la demande se rétablit donc progressivement, avec des prix qui sont en baisse mais avec une tension immobilière toujours forte. Face à cette situation, les propriétaires hésitent à vendre leur bien immobilier. Pourtant, c’est justement le bon moment pour vendre son bien, car la baisse des prix de vente pourrait s’accélérer dans les mois à venir avec la baisse du pouvoir d’achat.

Un marché de l’immobilier et un pouvoir d’achat en chute libre …

Après des années de ventes records post pandémie, le marché immobilier en France connaît une forte régression. Les prix sont en baisse, le nombre de transactions diminue et la production de crédit immobilier est en recul de près de 40% par rapport à l’année dernière. Ces indicateurs, tous dans le rouge, signalent une baisse importante du marché immobilier français qui peut s’inscrire sur la durée.

En avril 2023, la baisse des prix atteint 0,5% au niveau national, touchant toutes les catégories de biens [1]. Les grandes villes (à l’exception de Nice, Strasbourg, Lille et Le Havre) subissent une baisse moyenne de 1% au premier trimestre de 2023, tandis que les 50 premières villes françaises voient une baisse de 0,5%. Même les zones rurales sont en baisse avec une baisse de 0,1%.

Le principal responsable de cette baisse est la hausse importante des taux d’intérêt, qui ont plus que doublé en un an (1,13% en mars 2022 à 3,03% en mars 2023). Cette hausse des coûts d’acquisition a entrainé une baisse de pouvoir d’achat immobilier de près de 70 000€ en un an pour un acquéreur qui a besoin d’emprunter 300 000€ sur 20 ans. Les acheteurs ne sont plus en mesure de payer les biens aux prix auxquels ils sont affichés. Ce n’est pas pour autant que les propriétaires doivent arrêter de vendre, bien au contraire.

« L’enjeu dans le contexte actuel est de positionner son bien au bon prix. Il y a clairement de la demande mais les gens n’ont plus les moyens, du fait de la hausse des taux d’intérêt, de payer ce qu’ils pouvaient payer il y a encore quelques mois. Il y a un vrai enjeu à vendre rapidement son bien car le marché est clairement baissier et à chaque mois qui passe les biens perdent de leur valeur. » - Guillaume Poutrel, agent imkiz à Lyon

… mais une demande des acheteurs toujours forte qui doit inciter à vendre

Malgré ce climat délicat, l’Indice de Tension Immobilière reste correct, ce qui reflète une demande toujours forte pour les biens immobiliers. Cependant, les acheteurs sont à la recherche de biens au prix de marché, ce qui explique la baisse du nombre de transactions.

Afin de vendre son bien immobilier avant que les prix ne baissent encore dans les mois à venir, il est important de s’adapter au prix de marché et de proposer un prix attractif pour attirer les acheteurs. Les biens vendus à leur juste prix sont vendus assez rapidement. D’autant plus que de nouvelles contraintes environnementales attendent désormais les propriétaires avec l’audit énergétique. Cet audit qui a pour but de fournir un état des lieux détaillé de la performance énergétique et environnementale d’un logement est obligatoire depuis le 01er avril 2023 pour les biens en catégorie F ou G et le sera dès le 1er janvier 2025 pour les biens en catégorie E.

« Je suis plutôt surprise d’avoir vendu mon appartement aussi rapidement. L’étude de positionnement faite par l’équipe d’imkiz m’a permis de prendre connaissance des prix qui se pratiquent dans mon quartier. Avec mon mari nous avons pris le temps de bien regarder l’estimation et avec l’aide de mon conseiller nous avons choisi un prix de commercialisation ni trop haut ni trop bas pour vendre notre appartement rapidement. » - Vendeuse à Marseille et utilisatrice de la plateforme imkiz.

En somme, il est crucial pour les propriétaires de vendre leur bien immobilier dès maintenant afin de tirer profit des prix encore stables. Mais face à ce marché de plus en plus complexe, il peut être intéressant de passer par une agence 100% en ligne comme imkiz pour vendre son bien. imkiz propose en effet un service complet à forfait fixe, non calculé sur le prix du bien. Quant aux acheteurs, ils pourront trouver des offres plus attractives car les vendeurs n’ont pas besoin de gonfler leur prix de 5% pour récupérer les frais d’agence physiques.