MNK Partners poursuit ses investissements en Europe et annonce moins de 3 mois après le lancement de son fonds professionnel spécialisé, Polska by MNK, dédié à l’investissement en Pologne l’acquisition de l’immeuble à usage mixte « Point 44 » livré en mars 2020, situé à Varsovie en Pologne.

"Cet actif répond entièrement à la stratégie Core + du Fonds Polska by MNK et nous sommes très heureux qu’il fasse partie du portefeuille de MNK Partners. Nous apprécions le bâtiment avant tout pour sa qualité, sa fonctionnalité, son excellent emplacement et la qualité de ses locataires. Nous ne cessons de souligner que la Pologne est selon nous, l’un des pays les plus attrayants d’Europe, avec des perspectives de croissance qui nous semblent durables et prometteuses. En sus de notre déploiement en Europe, nous allons continuer à nous développer en Pologne dans les prochains mois avec une quarantaine de millions d’euros d’investissement en cours ", explique Mansour Khalifé, Président de MNK Partners.

Cette première acquisition porte sur un actif mixte récent de « classe A » composé de bureaux et de commerces pour un volume d’environ 12 M€. Cet actif de grande qualité a été nominé à la 11e cérémonie des « CEE Eurobuild Awards » dans la catégorie « small retail asset », soit l’un des prix les plus prestigieux du secteur en Pologne.

L’actif de 4 étages offre plus de 5 700 m2 de surface locative ainsi qu’un parking de 220 m2 composé de 137 places dont 82 places en sous-sol réservé aux locataires. L’actif est loué pour une durée ferme restante de 7 ans.

Le bâtiment, d’une architecture élégante et moderne, jouit d’une excellente visibilité. Il est situé sur l’une des routes les plus fréquentées de la ville et est très facilement accessible que ce soit en transport en commun ou en voiture. Il se trouve également à proximité immédiate de l’aéroport.

Point 44 se démarque des autres retail park en Pologne grâce à une offre dédiée aux sportifs. L’actif est loué à 4 locataires dont Liberty Moto, un des leaders de la vente de moto en Pologne, LTEC, une entreprise polonaise dédiée aux technologies innovantes et leader sur le marché en Pologne, et Air Bike, une chaîne de magasins de vélos proposant des équipements professionnels et des services de réparation.

« L’implantation locale de MNK Partners en Pologne avec une équipe dédiée sur le terrain nous permet d’accéder aux meilleures opportunités du marché et dans de très bonnes conditions d’acquisition, MNK Partners est aujourd’hui identifié sur le marché Polonais comme un acteur dynamique et nous comptons renforcer cette position sur l’ensemble de la région », développe Miranda Khabiri, Directrice chez MNK Partners.

MNK Partners a été conseillée par Gide, Deloitte, CBRE et Savills sur les aspects juridiques, financiers, fiscaux et techniques de l’acquisition.