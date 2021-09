MEAG a été accompagnée dans cette acquisition par JLL et par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats. Le vendeur JBD a été assisté par BNP Paribas Real Estate et par l’étude Chancé Varin.

Nous remercions le vendeur JBD et le locataire Auchan Retail Logistique pour leur collaboration très constructive, et nous accueillons chaleureusement l’un des leaders européens de la grande distribution comme locataire. »

Katrin Hupfauer, Head of Real Estate Transactions chez MEAG : « Nous sommes très heureux d’avoir pu acquérir ce projet de développement attractif. La grande distribution et la logistique qui l’accompagne sont largement à l’abri des cycles économiques et des crises, ce qui les rend idéales pour les compagnies d’assurance afin de générer des flux de trésorerie stables et diversifier les investissements immobiliers.

MEAG [ 1 ] a fait l’acquisition d’une messagerie en VEFA à Amiens Saint-Sauveur (80) sur la ZAC Les Bornes du Temps 2, auprès de la société de développement de projets JBD. A son achèvement en septembre 2022, la messagerie comprendra 13 233 m² de surfaces locatives avec 60 quais de chargement. Le bâtiment, dessiné par le cabinet A26-GL, obtiendra la certification BREEAM « Very Good » et il aura une capacité d’extension de 3 000 m² supplémentaires.

Notes

[1] MEAG, gestionnaire en patrimoine de Munich Re et d’ERGO. MEAG est présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et offre son savoir-faire à des investisseurs institutionnels externes et à des clients privés. MEAG gère actuellement des actifs d’un montant total de 330 milliards d’euros. Dans le cadre de son activité avec les investisseurs institutionnels et les clients privés, MEAG gère 65 milliards d’euros.