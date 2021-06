Très accessible en transports en commun et individuels au cœur d’Aldgate, à l’extrémité Est de la City, le One Braham s’élève face à la station de métro Aldgate East, à quelques pas des nouvelles tours londoniennes. Livré en octobre 2020, cet immeuble de bureaux classe A offre 32 000 m² d’espaces locatifs sur 19 étages avec, en rez-de-chaussée, deux espaces commerciaux, une aire de livraison et une réception double-hauteur accessible depuis Braham Square, au Nord, et Leman Street, à l’Est. Il se distingue grâce à son atrium, qui se déploie du 14e au 17e étage, ainsi que par ses deux vastes terrasses aux 15e et 17e étages offrant des vues spectaculaires sur le Tower Cluster. En infrastructure, 450 places de vélo, des vestiaires, 49 douches, 504 casiers et des locaux d’archive complètent les prestations du nouveau bâtiment. Certifié BREEAM mention Excellent sur le plan environnemental, le One Braham est aussi labellisé WiredScore en niveau Platine pour ses performances en termes de connectivité.

« Ce micro-secteur de Londres s’est, au cours des dernières années, affirmé en pôle de vie mixte et en perpétuelle effervescence, avec l’arrivée d’acteurs des TMT [1] et de la construction, la multiplication des programmes résidentiels et hôteliers, ainsi que l’ouverture de nombreux espaces de restauration. La City investit aussi de manière très significative pour y développer les infrastructures de transport et valoriser l’espace public », explique Martin Schellein, Head of Investment Management Europe chez Union Investment Real Estate GmbH. « Le One Braham est totalement loué au Groupe British Telecommunications (BT) qui va y implanter son siège social, confirmation de son engagement à long terme dans la région. »

Niall Molloy, Managing Director chez Aldgate Developments précise : « Ce quartier s’est considérablement développé depuis que nous nous y sommes implantés, et nous avons souvent considéré le One Braham comme la dernière pièce du puzzle dans l’histoire d’Aldgate. Union Investment n’aurait pu choisir d’emplacement plus fascinant à Londres, conclusion à laquelle est également parvenu le Groupe BT qui l’a sélectionné pour son nouveau siège monde. Nous sommes très fiers d’avoir été associés à cette aventure et avons hâte de relever de nouveaux défis aussi passionnants. »

L’investissement, dont le montant dépasse les 500 millions d’euros, a été effectué à parts égales entre les fonds immobiliers à capital variable UniImmo : Deutschland et UniImmo : Europa.

Pour cette acquisition, Union Investment était conseillé par Savills, BCLP en matière juridique, EY pour les questions fiscales et Drees & Sommer sur le plan technique. Aldgate Developments et ses investisseurs privés hongkongais ont, de leur côté, bénéficié des conseils de Cushman & Wakefield, Gowling WLG et Clyde & Co.