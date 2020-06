Une localisation centrale bientôt desservie par la nouvelle ligne du Grand Londres, Crossrail

Une transaction qui coïncide avec la fin de la rénovation

Une acquisition pour le compte du fonds UniImmo : Europa

Union Investment vient d’investir dans Procession House, un immeuble situé au 55 Ludgate Hill à Londres, vendu par la Merchant Banking Division de Goldman Sachs et le promoteur britannique Greycoat. Le montant de cette transaction, réalisée pour le compte du fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Europa, est confidentiel.

« Le marché de l’immobilier de bureaux britannique se montre très solide depuis quelques années, et ce, malgré les incertitudes économiques liées au Brexit et à la pandémie du coronavirus, » indique Adam Irányi, Head of Investment Europe II chez Union Investment Real Estate GmbH. « Londres devrait rester l’un des plus grands quartiers d’affaires internationaux et continuer à bénéficier d’un marché de l’immobilier de bureaux attractif qui, en raison de sa position dominante, sera parmi les premiers à observer une hausse des loyers à la fin de la crise actuelle. »

Construit en 1999, l’immeuble a été entièrement rénové par les deux vendeurs, en collaboration avec le cabinet John Robertson Architects, de façon à inclure de nouvelles installations domotiques, des ascenseurs ainsi qu’une terrasse au 4e étage. L’achèvement des travaux de cet immeuble multi-locataires de 10 200 m², certifié BREEAM mention « Excellent », a coïncidé avec la conclusion de la transaction réalisée en mai.

Le bâtiment offre 8 700 m² de bureaux du rez-de-chaussée au niveau « penthouse » du 5e étage. Il dispose également de deux terrasses totalisant 500 m² aux 4e et 5e étages. Les espaces restants sont composés d’un commerce, de restaurants et de lieux de stockage. Le sous-sol comporte 141 places de stationnement pour vélos ainsi que des vestiaires et des douches. La vue dégagée sur la cathédrale Saint-Paul est incontestablement le plus bel atout de l’immeuble pour ses locataires.

L’immeuble, déjà loué à près de 92 %, compte parmi ses principaux locataires le gestionnaire d’actifs alternatifs Intermediate Capital Group (ICG) et le cabinet comptable Crowe UK, tous deux engagés pour 15 ans.

Procession House occupe un emplacement de choix très prisé et bénéficie d’un remarquable réseau de transports. Situé sur Ludgate Circus dans la partie ouest de la City londonienne, l’immeuble jouxte la cathédrale Saint-Paul et le tribunal de l’Old Bailey, juste au-dessus de la City Thameslink, une gare ferroviaire souterraine desservie entre les gares de Farringdon et de Blackfriars. L’endroit est directement connecté aux aéroports de Luton et de Gatwick que l’on peut rallier en une cinquantaine de minutes. Pour Adam Irányi, « l’ouverture de la nouvelle ligne Crossrail en 2021 ne fera que renforcer l’attrait de ce micro-emplacement. La ligne Elizabeth sillonnera, en effet, le West End depuis Paddington via Farringdon et la City jusqu’à Canary Wharf. Elle s’étendra également vers l’ouest jusqu’à Heathrow, offrant ainsi un trajet direct de seulement 30 minutes entre la City et l’aéroport. »

Chris Semones, Managing Director, Goldman Sachs Merchant Banking Real Estate, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous être associés à Greycoat pour ce projet et de conclure aujourd’hui en beauté notre investissement de Procession House. Nous avons déployé collectivement une stratégie à forte valeur ajoutée en rénovant entièrement ce bâtiment afin d’offrir un nouvel espace de bureaux de classe A que nous avons pré-loué à deux locataires de renom. Maintenant que l’actif a été stabilisé, nous nous réjouissons de le céder à un investisseur d’un gabarit tel que celui d’Union Investment. »

Après Watermark Place et le Copyright Building, Procession House est le troisième investissement réalisé pour UniImmo : Europa à Londres et le quatrième au Royaume-Uni. Grâce à cette nouvelle acquisition, les actifs britanniques représentent désormais 8 % du fonds immobilier (contre 6,95 % auparavant).