Bien sûr d’autres dispositifs, d’autres placements existent mais la loi Pinel, au-delà des nombreuses garanties offertes, répond à merveille aux enjeux de réduction d’impôt de millions de Français soumis à l’impôt sur le revenu. L’occasion de revenir, au travers de 4 exemples de ménages français, sur un investissement qui peut rapporter gros.

Les objectifs de la loi Pinel

Avant d’être ce dispositif qui permet à de nombreux Français de réduire sensiblement leurs impôts, la loi Pinel a d’abord été conçue comme un levier pour relancer l’investissement locatif dans les villes où la demande reste forte et l’offre nettement insuffisante. Une réalité qui concerne aujourd’hui Paris et l’Ile-de-France ainsi que les villes de plus de 250 000 habitants (zones A, A1 et B). Seules conditions pour en profiter : être résident en France et être soumis à l’impôt sur le revenu.

« La loi Pinel permet d’investir jusque 300 000 euros et d’économiser jusque 63 000 euros d’impôts sur 12 ans » explique Julien Joubert, président du Groupe Quintésens. « Une fois l’investissement réalisé, le bien doit être loué pendant 6, 9 ou 12 ans. La réduction d’impôt varie elle entre 12, 18 et 21 % de l’investissement selon la durée choisie ». Enfin le logement doit respecter les normes de performance thermique et énergétique BBC ou RT 2012.

4 exemples d’investissement réussis

Comme tout investissement, la loi Pinel est engageante pour tous ceux qui décident de franchir le pas. « L’investisseur doit impérativement se poser quelques questions fondamentales avant de se lancer : quel est l’objectif de cet investissement ? Où et combien dois-je investir ? Que se passe-t-il si ma situation personnelle ou professionnelle change ? » explique Julien Joubert. « Tout cela doit inviter chacun à se faire accompagner par un professionnel à même de bâtir un investissement 100 % adapté à son client ».

Car l’intérêt de la loi Pinel est qu’elle s’adapte au profil de chaque investisseur. Elle offre à tous des perspectives d’économie et de plus-value tout sauf négligeables.

« C’est ce que traduisent ces 4 exemples typiques des investisseurs que nous rencontrons. Outre l’économie d’impôts réalisée, la plus-value à la revente est un argument supplémentaire pour investir » insiste Julien Joubert.