Réglementation

Conséquence de l’adoption de la loi Pacte, le Plan d’épargne Retraite est sur les rails. Des avancées décisives ont marqué la période estivale avec la parution, le 24 juillet, de l’ordonnance stipulant la création du PER, suivie, le 30 juillet, par le décret définissant notamment la liste des instruments financiers éligibles. Enfin, le 7 août, les règles applicables à la gestion pilotée ont été précisées par un arrêté, tout comme les délais de transfert des droits en cours de constitution.

Dès le 1 er octobre, les premiers PER seront ouverts à la souscription alors que les anciens contrats pourront être commercialisés jusqu’au 1 er octobre 2020. L’idée du gouvernement est d’inciter les épargnants, lors d’une période de transition qui s’achèvera au 1 er janvier 2023, à transférer leurs anciens contrats retraite (PERP/madelin, PERCO…) vers le nouveau PER et d’encourager, via une incitation fiscale, les transferts des contrats d’assurance vie vers ce nouveau dispositif qu’il soit individuel ou collectif.

Plusieurs changements concrets sont à prévoir dans les futurs contrats proposés par les assureurs. Ces derniers devront présenter a minima d’ici 2022 trois Unités de Compte (UC) dédiées à la finance responsable et labellisées :