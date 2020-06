Pour faciliter ces recherches, la solution du coliving peut être idéale. Le coliving est un nouveau mode d’habitat qui marie espaces privés et lieux de vie en communauté. Géré par des professionnels, il apporte de nombreux avantages pour les étudiants en recherche d’un logement dans le contexte actuel : des démarches simplifiées, la possibilité de réserver son logement à distance en toute confiance, un confort de vie au quotidien avec un équilibre espaces privés/espaces partagés…

Le coliving est en plein développement en France avec de nombreuses résidences déjà ouvertes partout sur le territoire et plus de 5 000 lits disponibles. Le marché continue son expansion avec d’importantes levées de fonds et près de 3 500 nouveaux lits en projet en France.

Pour faciliter les recherches et démarches des étudiants, ColivMe.com, première plateforme de coliving en Europe lancée en octobre 2019 par BNP Paribas Real Estate, regroupe l’ensemble de l’offre disponible en France et met en relation les futurs colivers avec les résidences de leur choix. La plateforme permet notamment aux étudiants de faire des visites virtuelles des résidences et ainsi faire leur choix à distance.

« Avec ColivMe, nous avons voulu mettre fin au parcours du combattant que peut représenter la recherche de logement pour les étudiants. Les démarches sont facilitées et peuvent se faire à distance, les logements, gérés par des professionnels, sont confortables et abordables », explique Lionel Bodenes, co-fondateur de ColivMe.