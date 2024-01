BAISSE DES VOLUMES PLACÉS EN 2023, MAIS TOUJOURS EN CORRÉLATION AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE

« Le marché des locaux d’activité en Ile-de-France est resté très solide en 2023 avec plus de 1,1 million de m² commercialisés. Malgré un retrait de près de 20% par rapport à 2022, ces chiffres restent néanmoins en parfaite corrélation avec la moyenne de ces cinq dernières années. Le rythme des transactions s’est accéléré au second semestre, ce qui nous rend confiants pour ce début d’année 2024 », anticipe Elodie Marchand, Co-Directrice du Pôle Industriel de BNP Paribas Real Estate Transaction.

« A l’instar du marché locatif, le volume des investissements est en baisse en 2023 et s’établit à près de 1,2 milliard d’euros. En retrait de 35% sur un an, les montants investis sont néanmoins au niveau de la moyenne quinquennale, preuve encore une fois de l’attrait des investisseurs pour cette classe d’actif. Le taux de rendement « prime » poursuit la décompression observée depuis près de deux ans et s’établit dorénavant à 5,50% » précise Elodie Marchand.