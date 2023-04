RECUL DES VOLUMES POUR L’IMMOBILIER DE LOCAUX D’ACTIVITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER TRIMESTRE 2023

En ce début d’année, les locaux d’activité ne sont pas épargnés par la baisse du volume des transactions qui touche l’ensemble des classes d’actifs immobiliers. En effet, avec 196 800 m² placés pour 214 transactions sur les trois premiers mois de l’année 2023, le marché des locaux d’activité connait un faible volume comparativement à la moyenne des cinq dernières années (-29%).

« Après une très bonne année 2022, le marché ralentit logiquement au vu du contexte économique et géopolitique, qui participe, entre autre, à l’allongement des délais de réflexion et de décision des utilisateurs. Cependant, il est trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’évolution de la demande placée dans les mois à venir. D’autant plus que la demande recensée par nos équipes reste soutenue et l’offre disponible se stabilise à un niveau supérieur à ces cinq dernières années (1 760 000 m²), ce qui devrait permettre d’alimenter le volume de transactions et nuancer les chiffres du premier trimestre. L’enjeu majeur en 2023, sera, sans nul doute, l’accès des entreprises au financement », anticipe Elodie Marchand, co-directrice du pôle industriel de BNP Paribas Real Estate Transaction France.

« Concernant les montants investis en locaux d’activité, ils sont également en baisse, de 35% par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années, et représentent 180 millions d’euros engagés. Le taux de rendement prime, après de nombreuses années de compression (pour atteindre 4,00% en 2021), se réajuste depuis plusieurs trimestres et s’établit désormais à 5,00% à la fin du 1er trimestre 2023 », précise Elodie Marchand.