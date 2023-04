Lifento, société de gestion pure player de l’immobilier de santé, annonce avoir signé un accord avec Primonial REIM France pour faire l’acquisition de 3 actifs français dédiés aux seniors, exploités par KORIAN. Le premier, la Résidence Rives d’Esterel à Fréjus, pour le compte de son OPPCI LIFENTO CARE. Les deux autres, la Villa Saint-Antoine au Chesnay et la Résidence Catalogne à Perpignan, pour le compte de son nouveau millésime evergreen LIFENTO CARE II.

Lifento a ainsi acquis 3 maisons de retraite médicalisées (EHPAD) premiums en France, exploitées par Korian, leader européen dans le soin au service des personnes âgées ou fragiles et de leurs proches, pour le compte de ses fonds d’immobilier de santé, l’OPPCI Lifento Care et son dernier né, la SC Lifento Care II.

Dernière acquisition de l’OPPCI Lifento Care, la Résidence Rives d’Esterel est située en centre-ville de Fréjus (83). D’une superficie de 3.632 m², le bâtiment, construit en 1990, est composé de 94 lits.

Premiers actifs de la SC Lifento Care II : la Villa Saint-Antoine, située au Chesnay (78), construite en 1988 et la Résidence Catalogne située au cœur de Perpignan (66), construite en 1991. La première dispose d’une surface de 4.096 m2, 99 lits et d’une unité de soins adaptés d’une capacité de 20 places pour l’accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer (et pathologies apparentées). La seconde, dotée d’une surface locative de 4.590 m2 et de 111 lits, accueille des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes. Les cuisines de ces deux actifs sont labellisées Gault&Millau.

Lifento s’est engagée, pour ces 3 actifs situés en plein centre-ville, pour des baux fermes de 12 ans.

Un engagement partagé par KORIAN au service du « bien vieillir »

Lifento compte au total 4 actifs exploités par Korian dans ses portefeuilles.

L’acquisition de ces trois nouveaux actifs exploités par Korian souligne la volonté de Lifento de participer à l’évolution des infrastructures d’accueil et de santé des personnes âgées en France. L’engagement de Lifento va au-delà du financement, nous accompagnons l’opérateur dans l’optimisation de l’actif pour le confort et le bien-être des résidents. L’actif ainsi valorisé contribuera, par ailleurs, positivement aux performances financières et extra-financières attendues par les investisseurs.

Ainsi, les bâtiments de ces 3 nouveaux actifs font l’objet d’un plan CAPEX ambitieux sur 2022-2032 afin d’accroître la performance énergétique du lieu, tout en optimisant la qualité de vie des résidents et patients.

Un programme de rénovation, dit Boost, a été mené et financé par Korian, visant à rénover complètement les résidences, en extérieur (ravalement de façade, remplacement des menuiseries, réaménagement des unités…) comme à l’intérieur (rénovation des hébergements et espaces de vie communs).

En outre, Korian s’inscrit dans la démarche Positive Care, une approche clinique positive qui s’appuie sur l’évaluation des capacités préservées, visant à offrir un accompagnement et des soins orientés vers le bien-être et la prise en charge de la douleur.

Dans le cadre de ces transactions, Lifento était conseillée par les intervenants suivants :