Novaxia Investissement [1] a livré un immeuble de plus de 6 600 m² de surface de plancher, en contrat de promotion immobilière avec Demathieu Bard Immobilier. Conçue dans une ancienne surface de bureaux devenus obsolètes cette résidence nouvelle génération de 110 appartements a été pensée pour le bien-être de ses habitants grâce à une expérience de vie jusqu’ici inexistante au sein de résidences seniors. Un exemple qui montre à quel point le recyclage urbain peut bénéficier au plus grand nombre. L’innovation au service des résidences seniors

Ce lieu de vie nommé « Casa Barbara » a été créé par Serge et Jérémie Trigano, créateurs connus et reconnus de lieux de vie festifs et chaleureux et Korian, entreprise engagée au service du bien-être des seniors. Les logements, qui vont du studio au 3 pièces, ont été conçus pour le confort et la sécurité des habitants et intègrent notamment des solutions digitales. En complément des logements, le bâtiment bénéficie de nombreuses infrastructures inédites dans une structure de résidence senior. Le rez-de-chaussée comprend un bar et un restaurant (dont la carte a été conçue par le chef cuisinier Pierre Gagnaire). Le projet accueille également un cinéma, une salle de fitness, un salon de coiffure, un spa, un salon et une bibliothèque. En tout, ce sont plus de 460 m² qui sont dédiés au bien-être et aux loisirs.

« Cette résidence est une innovation dans la manière de concevoir l’accueil des seniors dans le début d’une nouvelle vie. Nous avons conçu ces espaces sur-mesure en nous adaptant aux besoins de Korian et de Serge et Jérémie Trigano. Nous continuons à servir le plus grand nombre en concevant des bâtiments qui correspondent à toutes les attentes, au bénéfice de la ville et donc du plus grand nombre. » explique Aude Landy-Berkowitz, Directrice Générale de Novaxia Développement.

« Notre collaboration avec Novaxia a été extrêmement fructueuse. Le bâtiment, très bien conçu, propose un lieu de vie particulièrement chaleureux, qui associe lieux d’intimité et espaces partagés, liés par une circulation fluide. Il valorise un service innovant de grande qualité pour un lieu de vie unique en France », souligne Arnaud Choulet, Directeur exécutif de Casa Barbara.

Recyclage de bureau en logements

Cette opération est emblématique de la stratégie de recyclage urbain de Novaxia Investissement : en 2017, Novaxia Investissement avait fait l’acquisition [2] sans conditions suspensives de l’immeuble de bureau obsolète existant afin de le recycler. Idéalement situé, le bien est proche de la Ligne 3 du métro et de l’arrêt Clichy-Levallois du Transilien, permettant un accès optimal. Après 24 mois de travaux, le bâtiment a été livré le 18 mars 2022 au bailleur M&G Real-Estate. Grâce à la plateforme de service aux promoteurs Novaxia+, le projet a été réalisé en contrat de promotion avec Demathieu Bard Immobilier.