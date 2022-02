L’acquisition de Deutsche Wohnen par Vonovia, ainsi que le rachat du portefeuille de logements Akelius par Heimstaden en Allemagne, en Suède et au Danemark représentent environ 40% du volume total. La part des investissements en Multifamily s’élève à 54% du total des investissements au Danemark, 46% en Allemagne, 39% en Irlande, 35% en Suède et 32% en Finlande. Sur l’ensemble de ces marchés, le secteur a représenté des volumes d’investissement plus élevés que celui du bureau en 2021.

Le rendement moyen du Multifamily prime en Europe de l’Ouest a diminué de 7 points de base en 2021 par rapport à l’an passé et a atteint un niveau bas record de 3,05%. Les rendements nets du Multifamily prime s’établissent à 3% ou moins dans les six plus grandes villes d’Allemagne (2,2%), à Amsterdam, Paris (2,8 %), Copenhague et Madrid (3%). Les rendements nets prime en Europe de l’Est restent au-dessus de 4%.

D’après Mathieu Guillebault, Directeur Residential Capital Markets France, « nous observons une hausse de la part des capitaux alloués à l’immobilier et plus particulièrement à l’immobilier résidentiel (ou Multifamily assets) à l’échelle européenne, en raison de fondamentaux solides et de taux d’intérêt bas.

Le défi pour les investisseurs core en 2022 sera de bien appréhender les marchés porteurs et d’identifier les actifs stabilisés. Les nouveaux projets de promotion et les ventes en VEFA représenteront de nouvelles opportunités à saisir, avec une compétition de plus en plus accrue.

Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre, la hausse des coûts de construction et les perturbations des chaînes logistiques pourraient représenter un frein selon les cas pour les activités de promotion. »

Eri Mitsostergiou, Directrice European Research chez Savills, ajoute que « l’un des risques émergents du secteur du Multifamily provient de l’environnement réglementaire plus strict visant à protéger les ménages contre la hausse des loyers. Bien que ces mesures limitent les perspectives de croissance des loyers, nous sommes d’avis qu’elles offrent plus de sécurité aux locataires, réduisent ainsi leur turnover et conviennent aux stratégies d’investissement core. »

D’après Savills, les quartiers multifonctionnels apparaissent à nouveau comme l’environnement idéal pour des villes florissantes offrant une bonne qualité de vie. Ceci peut conduire à la création de davantage de quartiers mixtes de ce type, dont l’attractivité et la résilience reposent sur une mixité de fonctions, mêlant habitat à prix modéré, commerces de proximité, bureaux flexibles, services de santé et de bien-être.