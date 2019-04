Les fondamentaux de la demande offrent des plus hauts rendements dans les villes émergentes en croissance telles que Dublin, Lisbonne, Madrid et également certains marchés d’Europe de l’Est, qui sont de plus en plus attrayants pour les investisseurs désireux de prendre des risques

Les investisseurs transfrontaliers génèrent la majorité des investissements hôteliers dans les villes européennes

Selon le Conseil international en immobilier Savills, les villes touristiques européennes émergentes, telles que Dublin, Lisbonne, Madrid et les structures d’exploitation alternatives, offrent des taux de rendement plus importants pour les investisseurs qui souhaitent prendre plus de risques.

Richard Dawes, Directeur du département hôtel chez Savills, déclare : « Le marché hôtelier européen est désormais une classe d’actifs beaucoup plus mature et liquide qu’il y a dix ans, avec un large panel d’investisseurs de l’industrie immobilière. »

Les volumes de transactions hôtelières en Europe sont restés élevés en 2018, dépassant ceux de 2017 selon RCA. Les investisseurs transfrontaliers représentaient la majorité des transactions avec 65,4% du total des volumes en 2018, dépassant ainsi la moyenne sur 10 ans de 54,9%. Marie Hickey, Directrice Recherche chez Savills, ajoute : « La tendance croissante de la part du consommateur de dépenser plus sur des expériences, telles que les vacances pour les Européens, met en évidence les bases fondamentales du marché hôtelier européen. Le flux touristique mondial a atteint 1,4 milliard en 2018, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Les entrées en Europe ont représenté plus de la moitié de ce chiffre, soit 713 millions, tout en augmentant de 6% par rapport à l’année précédente - ce qui renforce la position de l’Europe en tant que leader mondial en termes de voyageurs entrants et d’augmentation des besoins en hébergement. »

Selon Savills, les villes touristiques telles que Londres et Paris représentent une part non négligeable des arrivées internationales, mais ce sont les plus petites villes émergentes qui enregistrent la plus forte croissance. Lisbonne, Bucarest, Budapest et Prague ont toutes enregistré une forte croissance des arrivées de touristes dans les aéroports au cours des trois dernières années. De plus, les recherches Google relatives aux voyages indiquent que ces villes suscitent de plus en plus d’intérêt. Des marchés touristiques plus importants tels que Madrid et Amsterdam, qui font partie des 20 principaux marchés en croissance, ont également bénéficié d’un intérêt continu et de l’amélioration de la desserte en transport. Pour les investisseurs, cette croissance, combinée à des rendements plus élevés par rapport aux villes traditionnellement touristiques, s’avérera probablement attrayante pour ceux qui recherchent des opportunités de rendement plus élevé.