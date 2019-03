« Les femmes adoptent un regard plus dur que les hommes face au marché immobilier d’après le dernier Observatoire du Moral Immobilier publié par Logic-Immo. Un phénomène qui s’explique par le fait qu’elles sont davantage contraintes dans leur projet d’achat immobilier.Elles s’avèrent également moins confiantes en l’aboutissement de leur projet.Seules 57% restent confiantes alors que chez les hommes ce taux est de 70%. » explique Séverine Amate, Directrice Relations Médias Groupe Seloger Logic-Immo.

L’Observatoire du Moral Immobilier Logic-Immo révèle des différences de perception entre les hommes et les femmes face à l’achat immobilier.

En effet, lorsqu’ils sont porteurs d’un projet immobilier, les futurs acquéreurs réagissent différemment selon leur genre. Aussi, le portail d’annonces Logic-Immo s’associe au site Mysweet’Immo et propose de déchiffrer la psychologie des futurs acquéreurs immobiliers, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin.

Est-ce le bon moment d’acheter un bien immobilier ? Ils disent oui à 72% alors qu’elles ne sont que 64%

Interrogés à ce sujet, 72% des hommes porteurs d’un projet immobilier estiment que c’est le bon moment pour se lancer dans un achat immobilier. Les femmes ayant un projet d’achat immobilier, sont quant à elles, moins affirmatives. Seulement 64% d’entre elles partagent cet enthousiasme d’après l’étude Logic-Immo.

3 facteurs expliquent ce sentiment :

D’une part, les femmes ayant un projet d’achat en cours ressentent davantage la pénurie de biens que les hommes. En effet, 63% des femmes considèrent que le choix des biens est limité (contre 55% seulement pour les hommes)

D’autre part, bien souvent, elles disposent d’un budget d’achat moindre (76% évoquent une enveloppe < 300k€ contre 71% pour les hommes)

Mais encore, elles se disent moins disposées à dépasser leur budget d’achat.

Pour les femmes, pas de concession sur le prix mais possible sur la surface du bien

Qu’en est-il du respect de leur budget initial pour la concrétisation de leur projet ?

Seulement 24% des femmes seraient prêtes à dépasser le budget d’achat qu’elles se seraient fixé alors que la grande majorité (64%) ne le ferait pas.

Inversement, 39% des hommes seraient prêts à aller au delà de leur budget initial et 52% d’entre eux disent ne pas envisager cette possibilité.

Dans un autre registre, les femmes sont plus enclines à faire des concessions sur la surface du bien. Ainsi, 46% des femmes ayant un projet d’achat immobilier se disent prêtes à céder sur la surface contre seulement 33% pour les hommes.

Les femmes accordent une attention particulière au sujet de l’environnement du bien ou de sa localisation

Toutefois, en dépit de ces contraintes, les femmes sont un peu plus attentives dans la sélection de leur bien.

Elles attachent plus d’importance à l’environnement du bien (47%) que les hommes (41%).

Elles sont ainsi moins enclines à faire des concessions sur la localisation du bien que les hommes (17% vs 24% chez les hommes)

Quelles sont leurs motivations d’achat ?

Dans la plupart des cas, hommes et femmes achètent pour être propriétaires et se constituer un patrimoine (raison évoquée par 39% des femmes et 38% des hommes).

Toutefois, le projet d’achat des femmes est tout particulièrement motivé par la volonté d’avoir un logement plus adapté ou de changer d’environnement (38% d’entres elles déclarent que ce facteur a déclenché leur décision d’achat contre 30% pour les hommes)

Pour 44% des hommes c’est tout particulièrement le fait que lestaux d’intérêt soient jugés attractifs qui a servi de déclencheur à leur décision d’achat contre 32% des futures acheteuses. A noter que 60% des hommes interrogés par Logic-Immo dans le cadre de cette étude de l’Observatoire du Moral Immobilier sontsecundo-accédants (contre 49% pour les femmes).

Par ailleurs, dans leur projet, les hommes s’orientent davantage vers un investissement locatif (16% vs 10% pour les femmes).

Pour les femmes, le sentiment que les biens intéressants partent trop vite est plus marqué

Si homme et femme sont autant l’un que l’autre confrontés aux difficultés de trouver un bien qui leur convienne (77% chez les femmes, 75% chez les hommes), les femmes partagent davantage le sentiment que les biens qui les intéressent partent trop vite (34% d’entres elles citent cet élément comme un facteur les ayant retardées dans leur projet d’achat, contre seulement 21% des hommes).

En suivant cette logique, elles sont donc minoritaires à négocier systématiquement le prix de vente (39% des femmes alors que 48% des acquéreurs masculins déclarent négocier systématiquement le prix d’achat d’un bien immobilier).

Les femmes sont ainsi moins confiantes en l’aboutissement de leur projet d’achat dans les 6 prochains mois. 57% des femmes restent confiantes, alors que chez les hommes ce taux de confiance est de 70%.

« Chez Logic-Immo nous déchiffrons la psychologie des hommes et des femmes face à l’achat immobilier depuis quelques années. Sur le sujet, l’optimisme accentué des hommes porteurs de projet est un élément constant. Tout comme le pragmatisme des femmes face à l’achat. Mais n’oublions pas que très souvent les achats se font à deux et le « mariage » de ces deux états d’esprit est utile pour faire avancer les projets immobiliers à deux. » conclut Séverine Amate, Directrice Relations Médias Groupe Seloger Logic-Immo.