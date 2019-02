Interpierre France : SCPI spécialisée en immobilier d’entreprise

Le modèle de développement d’Interpierre France, basé à la fois sur de l’immobilier de bureaux dans des zones tertiaires reconnues et sur des locaux d’activités au sein de pôles économiques établis, prouve à nouveau sa pertinence avec un rendement qui s’établit à 5,26%. Cette performance intervient dans un marché immobilier très compétitif avec des taux de rendement à la baisse. Interpierre France accélère sa forte croissance tout en restant parmi les SCPI les plus stables et les meilleures du marché.

Pierre 48 : SCPI spécialisée en immobilier résidentiel parisien

Le marché de l’immobilier résidentiel parisien présente cette année encore un niveau de performance élevé, avec une augmentation de 6,2% des valeurs transactionnelles, selon la Chambre des notaires de Paris. Fort de cette dynamique, le patrimoine de Pierre 48 s’apprécie de +5,1% sur l’année 2018, tout en conservant une réserve de plus-values immobilière importante. La distribution de plus-values immobilière et la revalorisation du prix de la part en 2018 permettent à Pierre 48 de dégager une performance globale de 5,2%.

Novapierre 1 : SCPI spécialisée en immobilier commercial

Doté d’un patrimoine unique majoritairement composé de commerces en pied d’immeuble parisiens, Novapierre 1 a réussi à offrir une performance globale de 6,23% dont 3,91% de distribution et une augmentation de la valeur de la part de +2,32% en 2018.

Novapierre Allemagne : SCPI spécialisée en immobilier commercial en Allemagne

Novapierre Allemagne s’impose comme la référence dans le secteur des SCPI spécialisées investissant hors de l’Hexagone grâce à une stratégie unique et innovante. Après une année très active en collecte et acquisitions, Novapierre Allemagne continue d’offrir un rendement qui dépasse les 4,70% net d’impôt. Fort d’un contexte économique allemand solide, la stratégie de Novapierre Allemagne, se montre une nouvelle fois pertinente en ciblant des actifs de commerces de proximité.