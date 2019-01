La Banque de France vient de dévoiler que l’encours de crédits immobiliers avait atteint 1.003 milliards d’euros à fin novembre. Un chiffre jamais atteint auparavant et qui représente l’équivalent de la moitié de la dette de l’État.

Ce chiffre record s’explique bien évidemment par les taux de crédits immobiliers très bas qui poussent toujours les emprunteurs à emprunter massivement et ce, même malgré l’augmentation des prix de l’immobilier.

« Aujourd’hui le crédit immobilier reste le seul outil de captation de nouveaux clients pour les banques, or, tant que les banques trouveront sur les marchés des liquidités à des coûts très faible, elles prêteront aux particuliers à des taux très bas. Qui plus est, les taux des crédits immobiliers aux particuliers étant plus bas que l’inflation, s’endetter aujourd’hui, c’est s’enrichir demain, et cela les Français l’ont bien compris » rappelle Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.com.