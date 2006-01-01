Des actifs qui ne se lisent plus comme de l’immobilier classique

Un campus hyperscale vaut d’abord par ce qu’il rend possible. Il faut du foncier, bien sûr, mais surtout une capacité électrique rare, des raccordements solides, un environnement réglementaire tenable, des délais compatibles avec les besoins des grands clients et la possibilité de développer le site par phases sans casser l’équation industrielle. À ce niveau, la logique immobilière traditionnelle ne suffit plus. La valeur d’un tel actif ne tient pas seulement à sa localisation ou à son potentiel locatif, mais à sa faculté à absorber durablement des charges de calcul massives dans un marché où chaque mégawatt sécurisé compte davantage qu’hier.

C’est ce glissement qui explique le changement de statut de ces projets. Longtemps, les data centers ont été regardés comme des actifs spécialisés, parfois complexes, souvent à part dans l’univers de l’investissement immobilier. Désormais, les campus hyperscale s’apparentent de plus en plus à des infrastructures critiques, parce qu’ils servent de socle au cloud, à l’intelligence artificielle et au calcul intensif. Chez SWI Group, cette lecture s’incarne dans AiOnX, avec une approche qui consiste moins à empiler des mètres carrés techniques qu’à structurer des sites capables de répondre à une demande mondiale, durable et de plus en plus exigeante.

Leixlip donne une forme concrète à cette bascule

Le cas de Leixlip, près de Dublin, permet de comprendre pourquoi le marché commence à regarder ces actifs autrement. AiOnX y développe son premier campus hyperscale européen, pour une capacité totale annoncée de 179 MW. Une première phase de 16 MW doit entrer dans sa période locative fin 2026, mais le fait marquant est ailleurs : l’ensemble du campus est déjà loué avant même sa livraison complète. Dans un secteur où beaucoup de projets restent suspendus aux autorisations, au réseau ou au financement, un tel niveau d’engagement commercial change immédiatement la nature du dossier.

Plusieurs éléments pointent vers Amazon comme locataire probable du site, comme le relève aussi Entrepreneur. Même sans confirmation officielle du nom, le signal adressé au marché est net. Lorsqu’un acteur américain de cette taille sécurise très tôt toute la capacité d’un campus européen en développement, il ne valide pas seulement un projet. Il valide un emplacement, une exécution et une capacité à tenir une trajectoire industrielle crédible. Pour un investisseur, cette précommercialisation intégrale réduit l’incertitude et rapproche l’actif d’une infrastructure de long terme, soutenue par un usage déjà identifié et par une demande qui ne dépend plus d’un scénario abstrait.

SWI Group parie sur une logique de plateforme

Leixlip n’a toutefois d’intérêt stratégique que parce qu’il ne se présente pas comme un actif isolé. Toute la logique d’AiOnX consiste à inscrire ce campus dans un portefeuille plus large, pensé à l’échelle européenne. Cette profondeur compte énormément dans l’économie des hyperscalers. Les grands groupes technologiques ne recherchent pas seulement des surfaces techniques disponibles à un instant donné. Ils veulent des partenaires capables d’offrir de la continuité, des standards homogènes, une réserve de croissance et des points d’ancrage dans plusieurs marchés. À partir du moment où un campus s’inscrit dans cette architecture, il cesse d’être un simple projet local et commence à se comporter comme une brique d’infrastructure reproductible. C’est aussi ce qui permet de comprendre la place de Max-Hervé George dans le dossier. Son nom n’apparaît pas ici comme celui d’un opérateur technique, mais comme celui d’un dirigeant associé à une stratégie d’investissement sur des actifs physiques dont la valeur augmente à mesure que le numérique devient plus gourmand en puissance. L’idée n’est pas seulement de posséder un site rare, mais de se positionner sur un maillon que la Big Tech ne peut pas contourner. Dans cette lecture, le campus hyperscale ressemble de moins en moins à une niche immobilière, et de plus en plus à une classe d’actifs soutenue par des besoins structurels, par des barrières à l’entrée élevées et par une visibilité renforcée des usages.

Une classe d’actifs portée par la rareté

Le moteur de cette requalification est simple : l’offre ne suit pas facilement. En Europe, les sites capables d’aligner foncier, énergie, connectivité, autorisations et calendrier restent peu nombreux. Cette rareté donne aux campus hyperscale une épaisseur financière nouvelle. Ils exigent beaucoup de capital, se répliquent difficilement et répondent à des besoins qui s’inscrivent dans le temps long. Pour les investisseurs, ce profil change la comparaison. On n’est plus face à un actif technique dont il faudrait expliquer l’intérêt, mais face à une infrastructure dont la demande est portée par l’expansion continue du cloud et de l’intelligence artificielle.

SWI Group cherche précisément à occuper cet espace. Si Leixlip tient ses promesses opérationnelles, le campus irlandais ne sera pas seulement une réussite commerciale ; il servira de preuve de marché. Il montrera qu’un acteur européen peut capter une partie de la chaîne de valeur numérique non pas en développant des logiciels ou des puces, mais en sécurisant les sites dont dépend leur déploiement. Pour Max-Hervé George, comme pour SWI Group, l’enjeu n’est donc pas seulement de développer des data centers, mais de faire reconnaître que certains campus hyperscale relèvent désormais d’une catégorie d’infrastructure à part entière.

Quand la valeur change de nature

Les campus hyperscale ne sont plus de simples actifs immobiliers spécialisés. Ils deviennent des supports de puissance, de visibilité contractuelle et de rareté stratégique. Pour SWI Group, l’enjeu est désormais de transformer cette intuition en trajectoire durable, et de faire d’AiOnX l’une des plateformes capables d’incarner cette nouvelle lecture du marché.