« Malgré un contexte économique et sanitaire inédit, l’engagement des équipes de PERIAL Asset Management a permis à toutes les SCPI que nous gérons d’atteindre ou de dépasser leurs objectifs en 2020. » se félicite Eric Cosserat, Président de PERIAL Asset Management. « Ces beaux résultats de l’ensemble de la gamme confirment la qualité de notre gestion et notre capacité à nous adapter. Ils traduisent également la pertinence des solutions d’accompagnements que nous avons pu mettre en œuvre auprès de nos locataires. Nos taux d’occupations sont restés stables, nous avons atteint un taux de recouvrement moyen supérieur à 93%. La valeur d’expertise du patrimoine de chaque SCPI s’est également maintenue et se valorise même pour la SCPI PF Grand Paris.

En 2021, nos équipes prolongeront notre politique de gestion active en portant une attention toute particulière aux critères Environnementaux Sociétaux et de Gouvernance. Deux de nos fonds ont ainsi été labélisés ISR immobilier, la SCPI PFO2 dont la capitalisation dépasse aujourd’hui les 2,5 milliards d’euros et la première SCI bas-carbone du marché : PERIAL Euro carbone. Nous en sommes convaincus : les performances ESG participent aujourd’hui à la performance financière de nos immeubles et préparent celle de demain. Nous continuerons ainsi à investir dans les grandes métropoles françaises et européennes, en diversifiant la typologie de nos acquisitions et en insistant sur la solidité de nos locataires. Avec une collecte supérieure à 500 M€ cette année, vous nous avez renouvelé votre confiance. PERIAL AM s’affirme ainsi résolument comme un acteur européen. »

Des objectifs atteints, une ambition renouvelée pour 2021

Un accompagnement des locataires renforcé et efficace

2020 aura permis de valider la stratégie mise en place par PERIAL AM : la gestion internalisée des locataires permet la création d’un lien durable et un dialogue de qualité. Cette relation privilégiée sert la performance financière des fonds.

Ainsi, les équipes d’asset management ont naturellement continué à mettre en place des solutions d’accompagnement sur mesure avec leur clients locataires, permettant d’afficher sur toutes les SCPI PERIAL AM des taux d’occupations stables (96%) et un taux d’encaissement proche de la normale (+93%).

Plus 500 M€ de collecte, reflet de la confiance des épargnants

Les résultats des SCPI de PERIAL AM reflètent leur bonne gestion et la capacité de PERIAL AM à sourcer des immeubles de qualité, tant par leur localisation que par leurs locataires.

En 2020, PERIAL AM a ainsi porté à 815 M€ le volume global d’investissements réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers. Sur la même période, les équipes de PERIAL AM ont réalisé 150 M€ d’arbitrages pour se séparer des immeubles qui ne participaient plus de manière optimale aux résultats des fonds. Avec une collecte brute dépassant les 500 M€ PERIAL AM démontre sa capacité à anticiper et à investir aux meilleures conditions tout en ayant recours au crédit. Ce recours à l’endettement permet de bénéficier de « l’effet de levier » positif provoqué par un contexte de taux historiquement bas.

Deux fonds PERIAL AM labellisés ISR en 2020 : la SCPI PFO2 et le premier fonds bas-carbone du marché, la SCI PERIAL Euro Carbone

Ces labellisations récompensent l’engagement de longue date de PERIAL AM pour l’intégration de critères ESG dans ses stratégies d’investissement et de gestion. Elle confirme la conviction qui anime les équipes de PERIAL AM : la prise en compte de la dimension extra-financière est essentielle pour assurer la valorisation du patrimoine de nos fonds et rendre nos immeubles résilients. Nous créons aujourd’hui l’immobilier responsable de demain.

Des fondamentaux robustes pour aborder 2021

Les 4 SCPI de PERIAL AM disposent de fondamentaux solides et ont déjà prouvé leur résilience. Les équipes de PERIAL AM s’attacheront à œuvrer pour servir les rendements potentiels de nos fonds, au travers d’une relation de proximité intensifiée avec les locataires des immeubles. La sélection des actifs les plus attractifs, correspondant au mieux aux nouveaux besoin des locataires sera encore plus rigoureuse. Enfin, les équipes de PERIAL AM resteront attentives aux éventuelles opportunités générées par le contexte économique, tout en portant une attention particulière aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.