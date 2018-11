Le groupement est multidisciplinaire et possède l’expertise nécessaire pour réaliser tous types d’opérations immobilières, et pas uniquement des opérations résidentielles. Si l’activité résidentielle des six Promoteurs du Grand Paris représente désormais une capacité de livraison de 2 000 logements par an, ils ont aussi développé une expertise dans l’immobilier tertiaire : commerces, bureaux, locaux d’activités, etc.

Zoom sur les projets tertiaires emblématiques en cours : Bricqueville à Saint-Ouen (93) et Argenteuil (95) :

Restructuration de l’ancienne usine de Labinal. Futur siège de Bricqueville, cette restructuration modèle à l’architecture de style Eiffel, vise à conserver des marqueurs forts de l’identité industrielle de Saint-Ouen dans une ville en pleine évolution. Ses briques recouvrant l’ensemble de la façade, ses pans en fer visibles de l’extérieur ainsi que sa toiture en sheds zingués participent à la signature architecturale de cette ancienne usine. L’immeuble développera sur 6 niveaux des plateaux de bureaux modernes et connectés. L’opération sera livrée en juin 2019.

Un quartier de ville mixte, mutable et durable, lauréat du concours international Inventons la Métropole du Grand Paris. « Argenteuil Littoral », est un projet qui vise à créer un quartier de ville de 23 512 m². Le site qui comprend principalement des activités de bureaux, prévoit aussi des espaces de coworking, une pépinière d’entreprises, un hôtel, un pôle de formation et un lieu d’accueil pour la brigade ferroviaire.

Cibex à Meaux (77) : Une plateforme logistique géante en Seine-et-Marne.

Le promoteur développe actuellement une plateforme logistique d’environ 60 000 m² dans la ZAC de l’Arpent Videron, sur une parcelle de terrain d’environ 13 hectares. Proche de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ce nouvel entrepôt accueillera plus de 400 emplois. Le projet, d’une conception innovante, développe des aménagements paysagers multiples intégrant harmonieusement le bâtiment au site. La livraison de l’opération est prévue fin 2019.

Pierre Etoile à Montigny-le-Bretonneux et Saint-Quentin en Yvelines (78) : quadruple certification pour un immeuble de 21 000 m² de bureaux.

Vendu à Primonial REIM, « Le Carré » offrira, au sein d’un programme de réhabilitation mixte, des surfaces de bureaux de grand standing, avec hall monumental, jardins intérieurs, passerelles de liaison, espaces de restauration mixant salles à manger, cafétéria, foyer et espaces de coworking. Le projet vise une quadruple certification HQE, BREEAM, LEED et BBC Rénovation, assurant ainsi une qualité d’ouvrage, de prestations et de confort aux futurs utilisateurs. Entièrement loué à Assystem, leader Français d’ingénierie sur les secteurs aéronautique-automobile-nucléairedéfense-infrastructures, la société occupera les 2 bâtiments de 8 étages, et regroupera pour la première fois sur un seul bâtiment l’ensemble de ses implantations d’Ile-de-France, soit plus de 1 300 collaborateurs. Au soussol, 358 places de stationnement lui seront dédiées, avec un accès direct face à la gare de Saint-Quentin-enYvelines. La livraison est annoncée pour le 2nd trimestre 2019.

Bécarré à Limay (78) : Futur siège social XXL du groupe IMPLUS.

Le promoteur a construit le nouveau siège social de la société IMPLUS, leader d’accessoires de sport, fitness et de plein air. Ce nouveau site polyvalent de 13 500 m² est situé dans la zone industrielle de Limay-Porcheville, ilse compose d’un entrepôt de stockage de 12 000 m² et d’un bâtiment de bureaux d’une architecture remarquable de 1 500 m². Le nouveau bâtiment permet au groupe IMPLUS de tripler sa capacité d’entreposage et de s’installer dans des bureaux plus conviviaux.