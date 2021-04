Réglementation

Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies, publient aujourd’hui un nouveau rapport (« Understanding and aligning with beneficiaries’ sustainability preferences ») sur les raisons et la manière dont les investisseurs institutionnels peuvent prendre en compte les préférences des bénéficiaires sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’investissements. Ce nouveau guide explique pourquoi les préférences des bénéficiaires sur les sujets ESG devraient constituer une composante fondamentale de la stratégie d’investissement et de la stratégie d’allocation d’actifs de tout investisseur institutionnel.

Si les investisseurs institutionnels ont toujours considéré que les rendements financiers constituaient la principale préoccupation de leurs bénéficiaires, cette nouvelle étude des PRI démontrent que de nombreux bénéficiaires placent aujourd’hui la performance durable de leurs placements financiers au cœur de leurs préférences et de leur centre d’intérêts. Dans un contexte marqué par l’évolution du paysage réglementaire et la prise de conscience croissante que les investissements devraient chercher davantage à refléter les valeurs et les convictions des investisseurs, un nombre grandissant d’investisseurs institutionnels s’engagent désormais auprès de leurs bénéficiaires pour comprendre et mettre en œuvre leurs préférences sur les questions ESG afin de rester compétitifs et améliorer la satisfaction de ces mêmes bénéficiaires.

Dans ce nouveau guide, les PRI mettent en lumière quatre étapes à suivre pour permettre aux investisseurs institutionnels de mieux comprendre et de mieux intégrer les préférences ESG de leurs bénéficiaires :