L’objectif de cet investissement est de financer le rachat d’un local commercial à Ajaccio en vue d’y créer une activité de boulangerie-pâtisserie, glacier etsalon de thé (Laboratoire de fabrication + point de vente) baptisé Sucré-Glacé. Cette nouvelle adresse ambitionne de devenir une référence dans son domaine en proposant des produits de confection artisanale et locale.

Le projet est mené par un entrepreneur corse que Vatel Capital avait déjà accompagné via un investissement dans le cadre de la création de son restaurant en 2016. L’opération, qui porte sur un montant total de 1,116 M€, est financée en obligation convertible.

Vatel Capital, un investisseur de premier plan en Corse

Pionnière des FIP corses, l’équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, tissé auprès de dirigeants d’entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d’avocats, d’experts-comptables et de confrères, ce qui lui permet l’accès à un panel qualifié de cibles d’investissement. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse que sont la Santé/dépendance, les Énergiesrenouvelables, le Tourisme, les Services aux entreprises et l’Agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans plus de 80 PME corses.

Dansle cadre de sa nouvelle offre IR 2020, Vatel Capital a lancé, en septembre dernier, le FIP Corse Kallisté Capital n°13. Ouvert à la souscription jusqu’au 30 septembre 2021, ce fonds a pour objet d’investir à hauteur de 100 % dans une quinzaine de PME familiales corses pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 M€. La souscription au FIP Corse Kallisté Capital n°13 ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu équivalent à 30 % de l’investissement en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 7 ans minimum et pouvant atteindre 9 ans sur décision de la société de gestion. La limite de réduction d’impôt potentielle maximum est de 3 600 euros pour un célibataire et de 7 200 euros pour un couple.