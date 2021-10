LeadCrest Capital Partners, le premier fonds d’investissement européen 100% dédié aux opérations de sale-leaseback et de build-to-suit, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une opération immobilière d’environ 45 millions d’euros en Pologne portant sur un portefeuille de quatre actifs totalisant 51 900 mètres carrés et comprenant deux plateformes logistiques et deux bâtiments à usage industriel auprès du promoteur Panattoni, et loués sur le long terme à des locataires prestigieux.

Points clés de l’opération

Des locataires de renom : les actifs sont loués à des locataires à la surface financière importante, et actifs dans des secteurs en croissance :

DSV (CPH:DSV), le troisième logisticien au monde, coté à la bourse de Copenhague

Żabka, la première chaîne de supermarchés en Pologne, leader du segment de la proximité, exploitant plus de 7 000 supérettes dans le pays

Kitron (NO:KIT), producteur norvégien de composants électroniques, coté à la bourse d’Oslo

Hydroline, entreprise finlandaise, pionnière dans le développement et la fabrication de cylindres hydrauliques

Un portefeuille diversifé : le portefeuille comprend quatre actifs totalisant 51 900 mètres carrés et localisés dans des emplacements de premier rang, au sein des principaux marchés industriels et logistiques polonais. Deux actifs sont situés au sud du pays, un au nord-ouest, et le dernier dans le centre du pays.

De forts engagements RSE : tous les locataires ont pris de forts engagements pour minimiser leur consommation d’énergie et réduire leur empreinte carbone. Trois des locataires adhèrent au Pacte mondial de l’ONU.

Des baux de long-terme : le portefeuille est loué aux locataires par le biais de baux de long terme. Les loyers sont indexés annuellement à l’Indice des Prix à la Consommation européen (« EU CPI »).

Georges Asmar, Portfolio Manager chez LeadCrest Capital Partners indique « Nous sommes ravis de cette première acquisition en Pologne où nous comptons continuer à investir dans le futur. Panattoni est un partenaire de premier plan et cette transaction fut un excellent cas d’école pour LeadCrest, forgeant notre conviction quant au très fort potentiel de la région pour les actifs logistiques et industriels ».