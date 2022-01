La première commercialisation concerne SOS Accessoire, une start-up française en pleine expansion qui opère dans la vente de pièces détachées d’électroménager et aide les consommateurs à diagnostiquer et réparer leurs appareils. Celle-ci prend à bail 6 545 m² de locaux au sud-ouest de l’Ile-de-France. Avec un accès direct à Paris via l’autoroute A12 et la nationale N10, ces locaux permettront à SOS Accessoire d’établir son nouveau siège social et de répondre à la demande croissante pour ses produits et services.

Dans le cadre de cette signature, Mileway entreprend un repositionnement du bâtiment comprenant notamment une amélioration des installations et équipements existants, créant ainsi des prestations de haute qualité, spécialement conçues pour la logistique urbaine. Une réfection de la façade est également prévue ainsi qu’une modernisation de plus de 1 000 m² de bureaux existants. L’installation d’un nouvel éclairage LED viendra compléter cette rénovation pour en faire un établissement répondant aux spécifications BREEAM.

Également en région parisienne, Mileway a signé une extension de bail avec TFS, un autre de ses clients actuels, spécialiste des services logistiques, du courtage en douane, de l’entreposage et de la distribution. L’accord prévoit que TFS renouvelle le bail pour des locaux de 5 760 m² et prenne la cellule vacante de 1 920 m² qui leur est adjacente. Ces locaux, situés au nord-est de Paris se trouvent dans une zone très recherchée pour les activités d’importation, d’exportation et de logistique en raison de sa proximité avec l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, situé à seulement 10 km, ainsi qu’avec l’autoroute A1.

Dans la région lyonnaise, Mileway a signé un bail clé en main portant sur une surface de 3 240 m² avec un client existant, prestataire de premier plan pour les services de transport et de logistique à l’échelle mondiale. Cet actif est situé à Arnas, au nord de Lyon, une zone attirant de plus en plus d’acteurs de la logistique urbaine compte tenu de la pénurie de foncier et de la rareté de l’offre. Dans le cadre du contrat de bail, des locaux de messagerie seront construits conformément aux besoins opérationnels du client et obtiendront la certification BREEAM.

Fabien Fridrici, Country Director France chez Mileway déclare : « 2021 a été une année fantastique et très chargée pour Mileway en France avec plus de 65 baux totalisant plus de 89 000 m² signés au cours du second semestre. Ceci témoigne d’une demande constante d’actifs immobiliers de grande qualité pour la logistique du dernier kilomètre, qui connecte les entreprises aux clients et aux bassins de consommation qu’elles desservent. Grâce à notre vaste portefeuille réparti aux meilleurs emplacements pour le dernier kilomètre en France, et à notre connaissance du terrain, nous sommes fiers de proposer des solutions sur-mesure pour aider nos clients à répondre à leurs besoins immobiliers, valorisant ainsi les bâtiments et communautés là où nous exerçons nos activités. »