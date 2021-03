NOVAXIA NEO : la SCPI optimisée en démembrement avec plus de 23 millions d’euros de collecte en 18 mois et un objectif de TDVM à 6 % maintenu en 2021

La SCPI confirme un taux de distribution (TDVM) de 6 % pour l’année 2020, soit une distribution de 10,80 € par part en jouissance. Le taux d’occupation est de plus de 95% pour l’année 2020. La SCPI NOVAXIA NEO se place ainsi comme la SCPI labelisée ISR la plus performante du marché.

L’objectif de performance pour l’année 2021 est maintenu à 6 %.

Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement : « En 2021, il s’agira de confirmer la résilience de Novaxia Neo, ses performances obtenues en 2019 et 2020 (respectivement de 6,47 % et 6,00 %) et de développer plus largement notre stratégie d’investissement qui est en fait notre singularité : le recyclage urbain. La dynamique de collecte nous permet de nous positionner sur les opportunités générées par la crise sanitaire, au service de la performance. Novaxia Investissement est en mesure, avec la SCPI Novaxia Neo, de saisir les opportunités de marché au bénéfice de ses investisseurs et partenaires ».

Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement : « Avec Novaxia NEO les montages en nue-propriété temporaire sont optimisés, sa structure de frais permet d’améliorer sensiblement le TRI des opérations et d’offrir aux investisseurs une vraie liberté lors du débouclage du démembrement ».

NOVAXIA NEO, une solution d’investissement immobilier visant à concilier sens et rentabilité

Créée en juillet 2019, NOVAXIA NEO est la première SCPI qui fait du recyclage urbain son cœur de stratégie d’investissement, avec une approche sectorielle opportuniste basée sur des actifs de bureaux en France et à l’étranger. Le fonds de rendement offre des revenus potentiels réguliers avec une durée de placement recommandée de 10 ans.

Accessible à partir de 180 €, sans commission de souscription et de retrait à partir de la 6ème année de détention, NOVAXIA NEO se veut un placement accessible à tous, optimisé pour le démembrement.

Depuis sa création, la SCPI a investi dans 7 actifs immobiliers de bureaux pour une surface de 15 183 m2 répartis pour 58 % en France, 22 % en Espagne et 20 % en Allemagne.

NOVAXIA NEO, une SCPI labellisée ISR

Première solution d’épargne immobilière dédiée au renouvellement urbain, la SPCI NOVAXIA NEO figure parmi le premier groupe de fonds immobiliers labelisés ISR en 2020. Ce label apporte un gage de crédibilité et de visibilité pour les fonds immobiliers labellisés, mais aussi pour la société de gestion.

Novaxia Investissement souhaite aller au-delà de la certification ISR et devient début février la première société de gestion immobilière « entreprise à mission » dans le secteur de l’immobilier en intégrant des engagements sociaux à ses statuts, afin de proposer des produits durables. Conformément à sa mission de « Développer l’investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grande nombre », Novaxia Investissement est à ce jour la seule société de gestion immobilière ne proposant que des fonds labelisés ISR.