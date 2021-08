Celle-ci prend en compte les évolutions des prix autour des stations depuis ces six derniers mois.

Les principaux enseignements :

Le marché de l’immobilier du Grand Paris reste dynamique. Une hausse des prix globale est constatée dans l’ensemble des quartiers de gare : + 2,8% en 1 an et + 24,8% en 5 ans ;

C’est à Saint-Denis que les prix des quartiers de gare augmentent le plus, particulièrement aux stations Stade de France (+12,6% en 1 an) et Saint-Denis Pleyel (+11,1%).

Cependant, l’augmentation des prix immobiliers dans les quartiers de gare du Grand Paris connaît un léger ralentissement : alors que les prix ont augmenté de +4,6% en 2020, leur hausse se limite à +2,8% en moyenne entre juillet 2020 et juillet 2021.

L’attractivité du Grand Paris Express se confirme

Le projet du Grand Paris Express continue de se concrétiser, redessinant la dynamique du territoire francilien. La tendance à la hausse des prix immobiliers dans les quartiers de gare du Grand Paris se confirme. De fait, les prix ont augmenté de 2,8% en 1 an.

Toutefois, le dynamisme autour de certaines stations connaît un léger ralentissement comme en témoigne les prix autour de la ligne 14, récemment prolongée jusqu’à son nouveau terminus Mairie de Saint-Ouen, qui accusent de légères hausses (+1.8% à 1 an), bien en deçà des tendances des mois passés (+4.3% à 1 an au 1er janvier 2021). Ce n’est pas tant l’attractivité du Grand Paris qui marque le pas, il s’agit plutôt d’un ralentissement général du marché parisien observé ces derniers mois, qui se ressent sur l’évolution des prix de ces quartiers de gare.

“Même si certaines stations telles que Bois-Colombes, Nanterre, St-Cloud ou encore Montrouge connaissent un léger ralentissement de leur croissance, l’attractivité du Grand Paris est belle et bien là ! Les prix autour des stations du Grand Paris ont augmenté de 2,8% en un an, une belle évolution comparé aux prix parisiens qui ont baissé de 1,8% sur la même période.” déclare Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents.

Saint-Denis et la ligne 15 continuent de surperformer

Saint-Denis reste la ville où les prix des quartiers de gare augmentent le plus, particulièrement aux stations Stade de France (+12,6% en 1 an) et Saint-Denis Pleyel (+11,1%). En l’espace de 5 ans, la ville a ainsi pu voir ses prix augmenter de +30%, forte de sa position de hub nord du Grand Paris, au croisement des lignes 14, 15, 16 et 17 et aux premières loges des projets de constructions prévus pour les Jeux Olympiques de 2024.

Également, sur la ligne 15, les stations Rueil-Suresnes “Mont-Valérien” (+7,2%), Rosny Bois-Perrier (+6,9%) et Villejuif Louis Aragon (+6,3%) observent les plus fortes augmentations de prix en un an. “Les stations de la ligne 15 Ouest allant de Pont de Sèvres à Saint-Denis, à l’instar de Rueil-Suresnes Mont-Valérien, ont enregistré une augmentation de 32,4% en moyenne au cours des cinq années écoulées, avec un prix moyen de 6 858€/m2. Cependant, il est intéressant de noter que bien qu’il s’agisse de villes déjà bien desservies, qui résistent aux tendances parisiennes et dont le marché reste dynamique (+4,6% à 1 an vs +2,8% pour l’ensemble de stations du Grand Paris), ces stations connaissent elles-aussi un certain ralentissement : +4,6% à date contre 7,4% au 1er janvier 2021” commente Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents.