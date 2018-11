Inauguré en octobre 2017, le retail park Eden avait été conçu par les promoteurs Habitat & Commerce et Terra Nobilis, ainsi que par l’agence d’architecture Outsign.

Le retail park Eden s’adresse aux familles. Entièrement loué, Eden compte 19 locataires, parmi lesquels les magasins GIFI, Intersport, Maxi Toys, Alain Afflelou, La Vignery ou Pro Duo. Un pôle de restauration, avec la chaine de fast-food KFC et le restaurant Au Bureau, vient compléter l’offre de ce retail park, dont la locomotive est l’enseigne alimentaire Marché Frais Géant. La zone commerciale compte 306 places de stationnement à l’extérieur et 494 places de parking en infrastructure.

« La France est l’un des marchés les plus attractifs et les plus intéressants pour Real I.S. en Europe. Servon est amené à devenir un véritable pôle commercial dans la nouvelle géographie du Grand Paris. Dans ce contexte, le retail park Eden vient compléter de façon optimale notre portefeuille, notamment en raison de ses excellentes conditions d’implantation, et de la qualité de son concept architectural moderne », déclare Axel Schulz, responsable Global Investment Management chez Real I.S. AG.

La zone commerciale Eden dispose d’une excellente localisation : visible depuis la N19, elle est aussi desservie par les transports en commun via une ligne de bus spécialement conçue pour le retail park.

Dans cette transaction Real I.S. à été conseillé par l’étude C&C Notaires, Maitre Laurent Hosana et le cabinet d’avocats SBKG, Maitre Vincent Lassalle.