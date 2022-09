Après avoir fait l’acquisition du terrain auprès d’Orléans Métropole en juillet 2022, le groupe REALITES débute les travaux de réhabilitation de la friche industrielle QUELLE. Cette ancienne plateforme logistique de la marque allemande de prêt-à-porter QUELLE, fermée depuis 2010, deviendra dès 2024 un quartier multi-usage et conçu pour tous les âges. Pour ce projet, lauréat de la 3e édition du Fonds pour le recyclage des friches de France Relance, REALITES s’engage dans une démarche de forte maîtrise de son empreinte carbone.

TRANSFORMER UNE FRICHE INDUSTRIELLE CONNUE DE TOUS EN UN NOUVEAU QUARTIER DYNAMIQUE

Plus de 10 ans après le départ de l’entreprise Quelle du site, le groupe REALITES lance les travaux de réhabilitation de cette friche emblématique de 7 hectares située à Saran, aux portes d’Orléans. Ce grand projet urbain baptisé “Les Ateliers Quelle” crée un nouveau quartier mixte mêlant habitat et services. Le projet est composé de 500 logements (dont 80 logements sociaux), d’une résidence services seniors Heurus, de bureaux, d’une salle de sport, de commerces et locaux d’activités, d’un centre médical et d’une crèche. Une diversité de services qui permet au groupe REALITES de proposer un quartier intergénérationnel, ouvert à ses résidents, à ses usagers et aux habitants du territoire.

Le “Paquebot”, ancien bâtiment Quelle d’une surface de 40 000 m2, est réhabilité pour accueillir de nouveaux usages dont un parking de plus de 900 places, privilégiant les mobilités douces au sein du quartier, et 57 logements sur le toit.

Pour cette rénovation, les équipes de REALITES réalisent la prouesse technique de scinder en deux ce bâtiment de 165 mètres de long et 60 mètres de large. La partie centrale du “Paquebot” est démolie afin de créer une ouverture entre deux espaces conservés et réhabilités. Avec cette opération, le groupe REALITES revalorise ici un patrimoine industriel connu de tous les Orléanais.

UN CHANTIER AVEC UNE EMPREINTE CARBONE LIMITÉE ET UNE BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE

La réhabilitation du “Paquebot” permet de limiter l’empreinte carbone de l’opération en évitant 7 800 rotations de camions de déblais, l’émission de 6 200 tonnes de CO2 et l’artificialisation de nouvelles terres. Grâce à ces engagements, le projet a été nommé lauréat de la 3e édition du Fonds Friche du plan France Relance.

Dans le cadre de sa stratégie carbone visant à réduire de 41% l’intensité carbone de ses activités à horizon 2030, le groupe REALITES expérimente aux Ateliers Quelle la construction en matériaux biosourcés de logements situés sur le toit du “Paquebot”.

Pour améliorer la biodiversité du site, le projet vise de plus à créer des jardins publics à partir du patrimoine arboré existant et à assurer la gestion des eaux pluviales avec des bassins végétalisés.

Les premiers logements des “Ateliers Quelle” seront livrés à partir du 4e trimestre 2024 et jusqu’en 2027.