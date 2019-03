Le groupe Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate, vient de conclure la vente d’une des plus emblématiques demeures cannoises, construite par l’architecte Rimbaud en 1868, sur commande d’Aristide Boucicault, le fondateur du Bon Marché.

Ce magnifique château, niché dans un parc très confidentiel de 8 000 m² sur les hauteurs du quartier prisé de la Californie à Cannes, a été entièrement restructuré par le Groupe FINAMAS.

Posée à flanc de colline, avec sa vue imprenable sur la mer et les îles de Lérins, cette magnifique propriété de la fin du XIXème siècle trône majestueusement à l’entrée de la ville. Jardin luxuriant, piscine en forme de couloir de nage à débordement, jardin d’hiver et sa verrière baroque surplombant la mer, ainsi que plus de 1 200 m² de surface habitable pour un total de 20 pièces ; un tout qui confère à ce bien un caractère exceptionnel et hors normes. Hors normes également, les aménagements intérieurs, depuis les marbres d’Italie, les nacres, les bois d’ébène, jusqu’au aux sols en cuir, tout n’est que luxe et artisanat d’art. La salle de cinéma en entresol, l’ascenseur intérieur, la cave à vin et sa salle de dégustation, la domotique, tout a été pensé et revisité dans les moindres détails.

Rien ne peut justifier un tel prix, mais rien n’aurait pu empêcher que cette demeure ne se vendit plus cher encore, nous sommes en réalité hors de tous marchés.

Michaël Zingraf, Président Fondateur du groupe azuréen éponyme, affilié exclusif du groupe Christie’s International Real Estate pour le sud-est de la France depuis 2012, nous confie : « Nous sommes très heureux, et particulièrement fiers d’avoir conclu cette vente unique. Elle récompense plusieurs mois d’efforts, et solidifie notre position d’acteur incontournable dans le secteur de l’immobilier de prestige sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Nous sommes également très heureux de nous inscrire dans la durée s’agissant du partenariat qui nous lie depuis maintenant plusieurs années au Groupe FINAMAS, concepteur de cette superbe réalisation. Cette vente est notre second dossier important (NDLR : Michaël Zingraf avait déjà réalisé la vente du penthouse de la Résidence 87 Soligny à Cannes l’an passé, réalisée par le même promoteur), nous sommes convaincus que ce ne sera pas le dernier ! ». Il est vrai qu’une telle réalisation a nécessité tout le savoir-faire et l’expérience du Groupe FINAMAS, celui-là même qui actuellement construit l’immeuble d’exception First Croisette, qui sera, sans doute aucun, le plus bel immeuble de la Croisette dès qu’il sera achevé (livraison prévue en décembre 2020).

La résidence First Croisette, la seule en construction sur la Croisette depuis les années 1990, présage, elle aussi, une concentration de luxe et un gage de volupté à la française. Le First Croisette accueillera 21 appartements de très haut standing, dont un penthouse de plus de 280 m² avec plus de 100 m² de terrasse avec piscine privative. La maison de luxe DOLCE & GABANNA, a par ailleurs déjà signé le bail, avant même que l’immeuble sorte de terre, de son prochain flagship store unique de 1 300 m² en rez-de-chaussée.

SPA, hammam, salle de sport, conciergerie et sécurité 24h/24 et 7j/7, viennent compléter les services qui seront offerts dans cet immeuble de grand standing qui, de façon certaine, se démarquera de toutes les résidences du célèbre boulevard cannois.

Véritable futur fleuron de la citédu cinéma qui verra le jour dès juin 2019, le First Croisette représente aussi un des investissements les plus pérennes, en plein cœur de la Côte d’Azur.

Un nouveau défi de commercialisation pour le groupe Michaël Zingraf International Christie’s Real Estate qui sera sans aucun doute, relevé comme il se doit !