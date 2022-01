Avec plus de 15 ans d’expérience en Allemagne, Inovalis confirme sa capacité à répondre aux exigences de ses investisseurs en sourçant des opportunités d’investissement offrant un risque limité : immeuble de qualité, locataires présentant une bonne solvabilité, baux longs, environnement économique dynamique avec des perspectives positives.

Le 5 janvier, Inovalis a conclu sa première acquisition en 2022 en Allemagne, agissant pour l’un de ses investisseurs historiques au Moyen-Orient. La propriété est entièrement louée à deux locataires du secteur automobile avec une durée moyenne pondérée des baux de 9 ans.

L’immeuble est stratégiquement situé à Wolfsburg, ville d’ancrage de Volkswagen, près de son usine et de son siège social. Il a été achevé début 2021 et comprend deux bâtiments totalisant 9 400 m² de surface locative et 179 places de parking. L’immeuble est essentiellement constitué de bureaux et comprend un laboratoire d’essai ainsi qu’un entrepôt frigorifique.

L’actif, construit pour répondre aux normes les plus élevées, est entièrement loué à deux fournisseurs bien connus de l’industrie automobile : le prestataire de services d’ingénierie iinovis, actif à l’échelle internationale et Cariad, filiale à 100 % de Volkswagen, en pleine croissance et spécialisée dans les logiciels et les technologies automobiles. Ils opéreront sur place dans un environnement de travail utilisant les dernières technologies de pointe.

Le financement de l’acquisition, assuré par Inovalis, a été apporté par DZ Hyp et la transaction a été accompagnée par HauckSchuckardt en tant que conseil juridique, DuDiederichs pour la l’expertise technique et BNP Paribas en tant qu’évaluateur.

« Avec cette nouvelle acquisition, Inovalis poursuit ses investissements pour le compte d’Investment House, un de nos clients du Moyen-Orient. Nous espérons finaliser en 2022 la création d’un fonds immobilier paneuropéen conforme aux principes de la finance islamique avec cet investisseur. Cette nouvelle acquisition confirme également la capacité d’Advenis Germany, présente en Allemagne depuis 2007, à sourcer off-market des actifs de qualité dans un environnement dynamique » déclare Khalil HANKACH, Directeur Général d’Inovalis.

« Nous poursuivons notre stratégie de croissance, avec l’objectif de rester le fournisseur privilégié de solutions d’investissement conformes à la Charia à Doha. En 2022, nous renforcerons nos capacités à lever et à déployer de nouveaux investissements en lançant un fonds immobilier européen avec notre partenaire Inovalis », commente Mohamed Bin Ahmed Al Sowaidi, Président d’Investment House.