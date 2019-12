Cette joint-venture développe des opérations immobilières dans la région lyonnaise, marché sur lequel L&G Groupe est implanté depuis 9 ans. Dans le cadre de ce partenariat, L&G Groupe est en charge de la détection et de la sélection de projets tandis que le groupe Horizon intervient sur le pilotage et la recherche de solutions de financements nécessaires à la réalisation de ces projets. Cette association d’expertise a déjà permis le développement de 177 lots et de nouvelles opérations à Lyon et Villeurbanne sont en cours d’étude.

« La création de cette joint-venture correspond pleinement au type de partenariat que le groupe Horizon souhaite développer », explique Franck Le Maître, président d’Horizon Engineering, société du groupe Horizon. « Nous avons été séduits par la connaissance fine du secteur lyonnais et le fort ancrage local de L&G Groupe. L’objectif de Quatuor Développement est de réaliser 5 à 10 programmes immobiliers à forte valeur ajoutée par an dans la région lyonnaise principalement ».

Fondée en décembre 2010 par Louis-Roland Leffe et Sébastien Ganozzi, L&G Groupe est une société spécialisée dans la réalisation d’opérations de promotion immobilière à taille humaine sur Lyon Métropole et les communes voisines. Lors de son lancement, L&G Groupe a réalisé deux premières opérations immobilières en fonds propres, et une avec financement bancaire. Afin de prendre une nouvelle dimension, la société lyonnaise était à la recherche de partenaires pour les accompagner financièrement dans la concrétisation de nouveaux projets et accélérer son développement.

« Fort d’une vision commune du métier de promoteur et du développement immobilier et de projets à venir, nous avons décidé de passer à une étape supérieure en créant une joint-venture commune entre L&G Groupe et Horizon », déclare Louis-Roland Leffe, gérant associé de L&G Groupe.

Quatuor Développement participera principalement à la conception de programmes immobiliers sur Lyon Métropole et sa région Rhône-Alpes. La joint-venture développe déjà deux opérations sur ce secteur.

La première se situe à Décines-Charpieu dans l’Est lyonnais et porte sur le développement de 98 logements environ favorisant l’accession à la propriété, ainsi que la mixité sociale avec une partie destinée à un institutionnel.

La deuxième opération intervient à Serpaize, l’une des communes les plus recherchées du Pays Viennois en Isère. Le projet, nommé « Cœur Village », est une résidence à taille humaine de 17 logements, du 2 au 4 pièces, avec pour la plupart des jardins, balcons, terrasses et garages en sous-sol. L’offre se complète de deux commerces de proximité. En seulement quatre mois, 35 % des lots ont été réservés. Les travaux pourront débuter pour cette fin d’année.