Le groupe Bécarré, l’un des premiers promoteurs indépendants franciliens et membre de l’association Les Promoteurs du Grand Paris, vient de livrer deux nouvelles résidences dans les Hauts-de-Seine (92), à Rueil-Malmaison et à Levallois-Perret. 73 nouveaux appartements en accession libre répondant aux exigences de la RT 2012.

« Le Carré Ossart », une opération de remembrement à Rueil-Malmaison

Dans une ville en plein renouvellement, inscrite dans la dynamique du Grand Paris Express avec la prochaine gare à venir située au nord-est de la place de La Boule, « Le Carré Ossart » développe 35 appartements en accession libre, 14 logements sociaux détenus et gérés par Hauts-de-Seine Habitat OPH et 2 commerces de proximité en rez-de-chaussée, actuellement en cours de commercialisation.

Les 49 appartements que totalise la résidence de style néo-haussmannien ont été conçus par l’architecte Christian Girat. Du studio au 5 pièces jusqu’au duplex type maison de ville, les espaces intérieurs s’ouvrent sur des balcons, terrasses ou jardins privatifs.

À seulement 12 minutes de Paris-Porte Maillot et 9 minutes de La Défense, dans un environnement résidentiel et arboré, « Carré Ossart » est située à proximité du centre-ville, des écoles et des commerces.

« Issu d’un remembrement foncier de 12 parcelles contigües, ce programme immobilier a été développé en étroite collaboration avec le service urbanisme de la ville pour répondre au mieux aux exigences en matière de mixité sociale, d’usage et d’habitat. », détaille Christian Bertetto, Président du groupe Bécarré.

En lieu et place d’un ancien immeuble de bureaux des années 70 devenu obsolète, « So Home », une nouvelle adresse résidentielle de 93 appartements à Levallois-Perret

Idéalement desservi par les transports (à 50 mètres de la gare SNCF Clichy-Levallois), le programme résidentiel « So Home », situé rue de la Gare, se développe à deux pas du centre commercial So Ouest dans un quartier en pleine métamorphose.

Imaginée par DGM Architectes, cette résidence de prestige compte 38 appartements en accession libre, du studio au 6 pièces duplex, 30 appartements destinés à la location acquis en bloc par Swiss Life Asset Managers, 25 logements ULS (Usufruit Locatif Social) détenus et gérés par Logirep, ainsi qu’un local d’activités exploité par la société TEMIS France.

À proximité immédiate des commerces, écoles et transports, à quelques minutes en Transilien des Batignolles et Saint Lazare depuis la gare de Clichy-Levallois, cette résidence arbore une architecture contemporaine et des prestations haut de gamme.

Prolongés pour la plupart de généreux balcons ou terrasses végétalisées, avec vue sur La Défense et le Sacré-Cœur, les appartements, aux intérieurs lumineux, ont été pensés pour optimiser l’espace.

Succès commercial

Le succès commercial des deux résidences est complet, il ne reste plus que des places de stationnement dans la résience « So Home » à Levallois-Perret dont certaines « boxables » en sous-sol et accessibles à partir de 25 000 € TTC.