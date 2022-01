Une exposition de M&G Real Estate au marché immobilier français désormais portée à plus d’un milliard d’euros, dont plus de 300M€ engagés en 2021.

M&G Real Estate, la branche immobilière de la division Actifs Privés et Alternatifs de M&G plc, renforce son exposition au secteur défensif de l’alimentaire avec l’acquisition pour 60 millions d’euros de deux hypermarchés à Albertville (73) et Montpellier (34), entièrement loués au groupe Casino, un acteur majeur du secteur français de la distribution alimentaire.

Peu après l’acquisition de l’hypermarché Géant Casino de La Valentine à Marseille (13) en septembre 2021, cette nouvelle transaction conclue pour le compte de son fonds core, M&G European Property Fund, illustre la stratégie de M&G Real Estate d’exposition à des actifs core bien établis, non duplicables et situés dans des lieux stratégiques.

Implanté dans une zone commerciale attractive aux côtés d’enseignes de premier plan, le Géant Casino d’Albertville est idéalement situé le long de la route nationale N90 qui donne accès aux « 3 Vallées », le plus grand domaine skiable au monde, et comptabilise environ 14 000 m², dont environ 7 300 m² de surface de vente. Avec environ 14 100 m², dont 5 728 m² de surface de vente, le second Géant Casino se situe au cœur d’une zone densément peuplée de Montpellier, la septième plus grande ville de France, connue pour le dynamisme de ses universités, ses centres de R&D, ainsi que ses lieux de loisirs, tous sources d’une croissance démographique soutenue.

Bénéficiant d’une zone urbaine de chalandise très dense, d’une offre foncière insuffisante et de l’absence de concurrents directs, ces deux actifs constituent des lieux majeurs pour le commerce alimentaire dans leur zone respective.

Antonin Prade, Directeur des investissements pour la France chez M&G Real Estate : « Malgré les mutations structurelles en cours, les points de vente bien situés à dominante alimentaire restent une composante irremplaçable du processus de distribution alimentaire et un élément central de la vie quotidienne des consommateurs. Les locataires de qualité comme le groupe Casino, qui ont su répondre à la transformation des modes de consommation en se recentrant sur l’alimentation, en optimisant leurs espaces de stockage et en accélérant leur digitalisation ont très bien résisté à la pandémie, avec de bons niveaux de performance. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec eux pour continuer à exploiter le succès de leur projet qui répond aux besoins des communautés locales, tout en améliorant le profil ESG des biens que nous achetons. »

Dimitri Doublet, Directeur au sein de l’équipe de gestion du fonds du M&G European Property Fund : « Nous sommes ravis d’ajouter ces deux hypermarchés à notre portefeuille français. Cette opération vient renforcer notre relation avec le groupe Casino après l’acquisition récente du Géant Casino La Valentine à Marseille. Nous pensons que ce sous-secteur du commerce est injustement délaissé par les investisseurs ce qui aboutit à des écarts de rendement pouvant aller jusqu’à 200 points de base par rapport à d’autres secteurs comme la logistique. Selon nous, la dynamique du marché européen de l’investissement immobilier dédié au commerce alimentaire va s’accélérer. Les rendements vont encore se comprimer car les magasins physiques continueront à jouer un rôle majeur dans le processus de distribution alimentaire, ce qui soutiendra les ventes physiques et en ligne. Cette opération offre ainsi une valeur relative intéressante et témoigne des avantages d’une stratégie paneuropéenne diversifiée pour nos investisseurs. »

Dans le cadre de cette transaction, M&G Real a été conseillé par JLL (Jessica Jaoui), Hogan Lovells (Michael Levy) et Acte 2 Notaires (Marie-Laure Baffoy).