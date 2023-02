Depuis le 1er février et jusqu’au 1er juillet prochain, la publication des taux d’usure est réalisée sur une base mensuelle, et non plus trimestrielle. En février 2023, ils s’élèvent donc à 3,79 % pour les crédits immobiliers de plus de 20 ans et à 3,71 % pour un prêt compris entre 10 et 20 ans.