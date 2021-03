Opérateur immobilier européen présent sur le secteur des bureaux, du résidentiel et des hôtels, nous plaçons la flexibilité et les services au cœur de nos espaces. Si la crise joue comme un catalyseur de tendances déjà présentes, elle fait aussi émerger de nouveaux besoins, notamment sur l’aspect sanitaire. Mais celle-ci n’affecte en rien notre vision de la Culture Client Covivio qui repose sur 5 piliers : le parcours clients, les services, le bien-être, le digital et l’adaptation permanente.

Nos clients, c’est-à-dire les entreprises, et leurs collaborateurs recherchent désormais à vivre une expérience au sein de leur lieu de travail. Celle-ci doit débuter dès qu’ils entrent dans l’immeuble et se poursuivre tout au long de la journée. Nos espaces communs (salles de réunions mutualisées, espaces détente, restauration…) sont ainsi conçus de manière réversible et adaptable à différents usages, offrant ainsi une variété de lieux de vie aux collaborateurs (besoin de concentration, mode projet, détente, moment d’échanges et d’interactions).

Ces dernières années, Covivio a développé son offre servicielle dans l’objectif de répondre aux nouvelles attentes des occupants de ses immeubles de bureaux, et de leur offrir une gamme de services pertinente et complète. Avec le contexte que nous connaissons, mais aussi l’évolution des modes de vie et de travail, et naturellement le digital, les attentes des collaborateurs ont en effet profondément évolué. Nous avons donc conçu un panel de services pour répondre et anticiper ces nouveaux besoins. Ceci passe notamment par des espaces collaboratifs connectés, une offre de services diversifiée, évolutive et innovante. La restauration, moment fort de convivialité, entre par exemple dans une nouvelle ère avec une attente d’offres variées, voire alternatives (cuisine de chefs, réfrigérateurs connectés…).

Ainsi, ces lieux ponctués de services participent à rythmer la vie au sein de l’immeuble. Et ce sont toutes ces expériences accumulées tout au long de la journée, depuis l’accès à l’immeuble, l’accueil, le choix dans les espaces, les services… qui constituent le parcours clients et visiteurs.

Il n’est plus à démontrer que ces nouveaux services et espaces favorisent le bien-être en facilitant la vie, tant personnelle que professionnelle, des collaborateurs. Notre offre servicielle est ainsi ajustée pour offrir une complémentarité avec le quartier environnant afin de simplifier le quotidien de nos utilisateurs : pressing, cordonnerie, réparations diverses, activités sportives et culturelles... Le panel de services est co-défini avec nos clients grâce à des échanges réguliers et des équipes dédiées. Cette approche vient soutenir et faire écho aux enjeux d’attractivité portés par les Directions des Ressources Humaines de nos clients. Accompagner la politique sociétale et la qualité de vie au travail de nos clients fait partie intégrante de nos ambitions.

Notre Culture client a aussi pour objectif d’améliorer le bien-être de nos utilisateurs et nous avons d’ailleurs inscrit cette ambition dans notre Raison d’être qui est « Construire du bien-être et des liens durables ». Et l’art en est un exemple concret. En effet, en tant que signataire de la charte « Un immeuble, une œuvre » lancée par le Ministère de la Culture en 2015, nous intégrons également la dimension artistique dans notre approche avec l’introduction d’œuvres d’art dans nos immeubles, comme vecteur additionnel de bien-être et de lien. L’œuvre ne répond pas à une vision décorative, mais vient traduire, sublimer ou prolonger l’esprit du lieu. Elle a avant tout vocation à créer de l’interaction avec les occupants, qu’il s’agisse des collaborateurs des entreprises voire des riverains quand l’œuvre est facilement visible ou accessible. Covivio a d’ailleurs fait le choix d’étendre cette démarche à ses autre pays d’activités, l’Italie et l’Allemagne.

Si l’expérience doit être concrète et vécue sur site bien sûr, elle doit aussi pouvoir se prolonger voire se préparer grâce au digital. Covivio a conçu et déployé sur ses principaux immeubles une application mobile et desktop offrant notamment un accès centralisé et aisé à tous ces services (réservation d’espaces, conciergerie, marketplace, gestion des impressions…), ainsi qu’une meilleure circulation de l’information (actualités de l’immeuble, documents utiles, signalement et suivi d’incidents…). Le support digital permet aussi un pilotage plus fin et un suivi efficace afin de s’adapter plus justement et rapidement.

Car enfin, notre approche globale se différencie par son caractère « sur-mesure ». Elle repose certes sur un socle commun de prestations, mais nous le complétons par des services et des aménagements d’espaces spécifiques, l’objectif étant de proposer des immeubles « destinations » uniques, répondant aux enjeux et à la culture d’entreprise de nos clients. Pour cela, nous réalisons régulièrement des mesures de la satisfaction de nos clients, avec pour objectif de nous ajuster en permanence.

Si pour le moment, les conditions de l’expérience et d’un parcours clients de qualité ne sont pas toujours réunies, cela ne remet en rien en cause l’ambition et la vision de Covivio en matière de Culture Client. Flexibilité, innovation et évolutivité sont d’autant plus au cœur de notre démarche servicielle car c’est aujourd’hui que l’on prépare le bureau de demain. Et en 2021, il ne s’agira plus d’être au bureau comme à la maison, mais au bureau avec plus qu’à la maison.