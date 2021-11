Le Groupe Villa vient d’acquérir auprès d’un institutionnel français l’ensemble immobilier Le Kubik. Situé 9 allée des Barbanniers à Gennevilliers (92 230), cet immeuble de bureaux indépendant de trois étages développe environ 4 000 m2 et dispose de 58 places de parking en infrastructure et extérieures. Idéalement situé à l’entrée du Parc des Barbanniers (un parc d’activités économiques de plus de 85 000 m2 répartis en 18 bâtiments), l’immeuble bénéficie des services communs du site (restaurant inter-entreprises, parking...) ainsi que de ses différentes facilités d’accès (RER C station « Les Grésillons » à quelques centaines de mères, 5 lignes de bus, autoroutes A15 et A86...).

Récemment rénové, Le Kubik est loué en totalité auprès de différentes entreprises.

« Cette acquisition vient renforcer le patrimoine de la foncière de notre groupe, principalement composé d’immeubles de bureaux parisiens ou situés dans la couronne Ouest de la capitale. Nous entendons poursuivre notre stratégie pro-active d’investissements pour étoffer notre portefeuille d’actifs. Deux nouveaux immeubles de bureaux sont d’ores et déjà sous promesse de vente. » indique Stéphane Hirschenhaut, président-fondateur du Groupe Villa.

Pour cette acquisition, le Groupe Villa était représenté par BNP Paribas Real Estate et conseillé par l’étude ROC Notaires (Maître Caroline Belaud).