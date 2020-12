Situé au coeur de l’Est parisien à proximité immédiate du métro Jourdain et du boulevard périphérique, l’actif bénéficiera d’un environnement agréable et en pleine transformation attirant un flux de plus en plus important de start-ups.

Conçu par l’agence d’architecture AAVP (Vincent Parreira), l’actif répondra à de nouveaux usages et sera entièrement réhabilité et surélevé de 2 étages en retrait avec un rooftop. La trame architecturale d’origine sera conservée sur les 4 premiers niveaux afin de retrouver l’aspect industriel en brique du bâtiment. Deux niveaux en verre viennent adoucir l’ensemble.

L’actif offrira des prestations de qualité avec des plateaux flexibles et lumineux. Il se veut aussi exemplaire d’un point de vue environnemental et vise la certification BREEAM niveau « Very Good ».

Pris à bail en mars dernier par un des acteurs majeurs de la formation professionnelle, l’immeuble sera livré en 2022.

Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France, commente : « Cette nouvelle acquisition vient renforcer l’identité parisienne du fonds Accès Valeur Pierre. L’immeuble, localisé au coeur d’un environnement dynamique et trendy de l’Est parisien, illustre l’ambition du fonds de diversifier un patrimoine historiquement ancré dans le Ouest de la capitale Le fonds peut ainsi disposer d’immeubles proposant des loyers défensifs et un potentiel de revalorisation dans le temps. Dans un contexte économique toujours incertain, nous sommes fiers de cette acquisition sécurisée par la signature d’un BEFA auprès d’un acteur reconnu de la formation ».

Samuel Gelrubin, Président du GROUPE TERROT, commente : « Forts de notre attachement à la qualité architecturale de nos réalisations, cette interprétation du patrimoine existant nous permet de restituer la nature même du bâtiment tout en le faisant entrer dans le XXIème siècle. Cette signature illustre parfaitement notre savoir-faire sur cette classe actif ».

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire des sociétés JONES LANG LASALLE et CBRE.

Dans cette opération, BNP PARIBAS REIM était accompagnée par l’Etude WARGNY KATZ, et le bureau d’études AMEXIA. Le GROUPE TERROT était accompagné par la Banque Populaire Val de France et maître Maurin de l’Etude Boulevard Leclerc.