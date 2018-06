L’immeuble à usage de bureaux, détenu en pleine propriété, s’élève sur deux niveaux de sous-sol et neuf étages. Il développe une surface d’environ 5700 m² et bénéficie de nombreux parkings.

Par le choix de cette adresse, entre Porte Maillot et Porte de Champerret, PERIAL réaffirme son attachement au quartier d’affaires du 17ème arrondissement de Paris, largement desservi par les transports en commun (ligne 1 ou ligne 3, RER C et EOLE à terme) et à proximité immédiate du périphérique.

Le bâtiment sera entièrement rénové et aménagé aux couleurs de PERIAL. Il bénéficiera tout naturellement du savoir-faire de PERIAL, en matière environnementale et sociétale, dans un immeuble pensé et aménagé pour répondre aux besoins et au bien-être de ses collaborateurs.

PERIAL a choisi « Studios d’Architecture ORY & Associés » pour mener une restructuration lourde de l’immeuble, visant à le moderniser (remplacement total de ses façades) et améliorer ses performances techniques et environnementales. Cet immeuble PERIAL vise une certification BREEAM IN USE dès l’entrée des effectifs dans cet immeuble.

Pour garantir la réussite de ce projet de déménagement, baptisé « Autrement Ensemble » en interne, l’ensemble des collaborateurs de PERIAL seront associés à la définition des espaces de travail (création de tiers lieux, espaces de service, espace de convivialité…) dans le cadre de groupes de réflexion avec pour fil directeur la qualité de vie au travail et la diffusion des nouveaux modes de travail.

Ce déménagement illustre par ailleurs la transformation du Groupe PERIAL qui, en 3 ans, a doublé ses encours sous gestion et augmenté ses effectifs d’un tiers en diversifiant ses produits et en s’ouvrant à l’international.

Après onze années au siège actuel sis 9 rue Jadin (Paris 17ème), le futur siège regroupera l’ensemble des effectifs parisiens, avec pour ambition de compter parmi les entreprises dans le Palmarès 2020 de Great place to Work.

« En plaçant le bien-être des collaborateurs au centre de nos préoccupations, nous sommes confiants en notre capacité à accompagner les ambitions de développement du Groupe PERIAL et par corolaire la satisfaction de nos clients », souligne Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL.

Dans cette transaction, PERIAL était conseillé par « Strategies and Corp » et Maître Olaf Dechin (étude notariale Alexandre, Dechin, Devriendt et Hoang), et GECINA par Maître Valérian Conrad-Bruat (étude notariale Oudot & Associés).