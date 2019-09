Le groupe de développement territorial français REALITES, à travers sa filiale REALITES AFRIQUE, et le Groupe MFADEL ont signé un accord de partenariat pour le développement d’un projet à usage mixte au sein du pôle urbain Casa Anfa, intégrant des composantes hôtelières, bureaux, résidentielles, centre de conférence et commerces.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offres initié par l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA) pour le développement d’un projet à dominante hôtelière au sein de la première tranche de Casa Anfa.

REALITES AFRIQUE et le Groupe MFADEL se sont ainsi rapprochés en associant leurs expertises pour consolider la capacité hôtelière et résidentielle de standing de la ville de Casablanca en proposant une offre complète et adaptée aux besoins des entreprises, actifs et résidents du pôle urbain Casa Anfa.

Yassine MFADEL, Directeur Général du Groupe MFADEL, a indiqué : « Ce partenariat avec REALITES AFRIQUE, operateur international de renom, avec lequel nous partageons des valeurs communes, est stratégique pour le Groupe MFADEL. Il contribue à renforcer notre positionnement sur le segment mixed-use et l’hôtellerie. En outre, le Groupe MFADEL signe ainsi son retour sur la ville de Casablanca en apportant une réponse globale et intégrée au développement de son nouveau quartier d’affaires ».

Commentant la signature de ce partenariat, Yoann CHOIN-JOUBERT, Président Directeur Général du Groupe REALITES, a déclaré : « Nous associer à une entreprise marocaine de renom, le Groupe MFADEL, est à la fois la reconnaissance de la qualité de notre travail et une opportunité unique de consolider notre ancrage dans le Royaume. Ce projet significatif au cœur de Casa Anfa, est un véritable démonstrateur de ce que la ville moderne peut offrir de mieux à ses usagers ».

Implanté sur un foncier de 12.000 m² au cœur du quartier « Anfa Cité de l’Air », à proximité de la Place Financière « Casa Finance City », le projet bénéficie d’une situation idéale sur boulevard Moulay Abdellah Ben Cherif. Il est desservi par le tramway et offre une excellente connexion au centre-ville et au réseau autoroutier, permettant de rejoindre l’aéroport international Mohammed V en moins de trente minutes en voiture.

Doté d’une forte dimension environnementale, illustrée par la présence de nombreux espaces verts, le projet s’inscrit dans un site emblématique au sein duquel se côtoieront des lieux de vie et de travail ainsi que des équipements de proximité.

Dans ce cadre de vie d’exception, le projet propose une offre variée et qualitative à usage mixte :

Un hôtel 5 étoiles ;

Un hôtel 4 étoiles ;

Un appart hôtel ;

Un centre de conférences ;

Des immeubles à usage résidentiel ;

Un immeuble de bureaux ;