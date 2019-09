Le groupe Keys Asset Management annonce l’acquisition en VEFA, pour le compte de l’un de ses fonds, de l’immeuble de bureaux « Le Dubarry » proposant 5 249 m², répartis sur 9 niveaux assortis de 104 places de stationnement (dont 79 en amodiation [1]), dans l’écoquartier de la Cartoucherie à Toulouse. La livraison de l’immeuble est prévue pour septembre 2020.

Développé par le Groupe CARLE, l’immeuble sera certifié « HQE Bâtiments Tertiaires ». Il a été conçu pour offrir un maximum de flexibilité d’aménagement tout en intégrant des prestations techniques haut de gamme avec une forte exigence d’efficacité énergétique. En outre, l’immeuble a été pensé pour optimiser la qualité d’usage de ses futurs utilisateurs avec des espaces de bureaux d’un haut niveau de confort avec par exemple, de nombreuses loggias et terrasses accessibles.

L’immeuble bénéficie également d’une excellente desserte, aussi bien en transports en commun - à proximité du tramway (arrêt « Casselardit » lignes T1 et T2) et de lignes de bus (linéo 2, 63 et 45) - qu’en voiture avec un accès direct à la « rocade » de Toulouse (A620).

Pour cette opération, le groupe Keys Asset Management était assisté par l’Etude Lasaygues (Me Vidal-Subias) ainsi que par Delpha Conseil sur les aspects techniques. L’acquéreur était conseillé par l’Etude Ruquet (Me Ruquet).

Le financement de l’opération a été assuré par le CIC.

L’écoquartier de la Cartoucherie

Le projet s’inscrit dans le développement du nouvel écoquartier de 33 hectares la Cartoucherie qui proposera à terme 3 100 logements, 6 000 m² de commerces de proximité et 90 000 m² d’activité construits selon les dernières normes environnementales. Ce quartier retranscrit la volonté de la Métropole de proposer des espaces de vie mixtes, durables, en phase avec les nouveaux usages de l’immobilier.