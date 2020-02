Inter Invest Immobilier, l’entité du Groupe Inter Invest spécialisée en immobilier patrimonial, réalise une nouvelle opération en marchand de biens avec l’acquisition d’un programme immobilier emblématique en démembrement de propriété à Bordeaux.

En ce début d’année 2020, Inter Invest Immobilier étoffe son offre avec le lancement d’un programme immobilier phare à Bordeaux, ville célèbre pour son dynamisme économique et urbain exceptionnel. Souvent plébiscitée pour la qualité de son cadre de vie, la sixième ville française en termes de population, accueille aujourd’hui plus de 102 000 étudiants et se classe dans le top 10 des villes françaises où il fait bon étudier.

Une localisation de choix au cœur d’un environnement urbain de qualité à proximité de nombreux campus et écoles

Ce nouveau programme se compose de 130 studios étudiants idéalement situés au sein de la résidence Square Saint-Louis, à proximité du quartier des Chartrons et des Bassins à flot.

Structuré autour de 4 bâtiments et de 1286 m2 de commerces en pied d’immeuble, ce projet à l’architecture contemporaine bénéficie d’un environnement urbain de qualité.

Ce quartier dynamique regorge de commerces de proximité, restaurants, lieux de promenades. Portée par la dynamique étudiante de la ville, la résidence profite également d’un accès facilité à de nombreux campus d’écoles supérieures tel que le Campus des Chartrons qui accueille plus de 7 000 étudiants chaque année.

Idéalement desservie par le réseau de transports en commun, cette résidence permet ainsi un accès à l’hypercentre de Bordeaux en 15 minutes.

La durée de démembrement de ce programme est fixée à 16 ans et les studios sont accessibles à partir de 65 677 €, avec une décote de 38% et un prix moyen en nue-propriété de 3 594 €/m2.

Un projet porté par un promoteur et un bailleur institutionnel de premier ordre

Le promoteur, Linkcity, 4ème au classement des promoteurs français, regroupe les filiales de développement immobilier du Groupe Bouygues Construction.

Le bailleur, Domofrance, filiale du Groupe Action Logement, est un acteur de référence du logement social et intermédiaire en France depuis plus de 60 ans.

Un programme en phase avec la demande locative croissante des étudiants pour ce type de logement

A Bordeaux, les étudiants éprouvent de grandes difficultés à se loger à des prix raisonnables et à proximité des principaux sites universitaires et ce, en raison, de la pénurie de l’offre.

Jérôme Devaud, Directeur Général d’Inter Invest Immobilier, précise : « Cette résidence composée uniquement de studios répond pleinement aux attentes des étudiants qui cherchent à louer des petites surfaces proches du centre-ville et des campus. Ce nouveau programme d’envergure démontre la capacité du Groupe Inter Invest et de sa filiale Inter Invest Immobilier à sélectionner les opportunités d’investissement en nue-propriété dans des villes dynamiques et de premier choix. »

Pour rappel, ce type de solutions donne la possibilité d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit locatif social (ULS) étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période pouvant aller de 15 à 20 ans. Ces opportunités d’investissement en démembrement de propriété permettent ainsi aux investisseurs privés de se projeter à long terme.