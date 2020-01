Une résidence à l’identité forte dans un environnement urbain remarquable

Le Khar est l’un des derniers programmes de logements venant parachever l’aménagement de la ZAC, en bordure sud du Cher à Tours. Répartis sur 7 niveaux, les 44 appartements (4 T1, 18 T2, 5 T2-T3, 13 T3, 4 T4) disposent tous d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin) et de larges baies vitrées, pour permettre aux résidents de profiter de l’ensoleillement exceptionnel et d’une vue imprenable sur le Cher.

Le programme se démarque par une architecture contemporaine et évocatrice, pensée par Parallèles Architecture : les lignes horizontales saillantes de chaque étage lui confèrent une silhouette de paquebot, qui s’affine à mesure qu’il s’élève. Le Khar intègre également un parking souterrain de 44 places.

Une solution domotique intégrée à chaque logement

Les 44 appartements sont équipés en domotique. La solution technologique retenue offre de nombreuses applications permettant, entre autres, de programmer l’ouverture des volets roulants. Les logements respectent les exigences de la RT2012.

Le Khar : un programme iconique pour parachever l’aménagement du quartier des Deux-Lions

Le bâtiment est l’un des derniers programmes résidentiels livrés sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Deux-Lions. Initié au début des années 1990, le développement de ce secteur a permis de créer un nouveau cœur de ville, devenu un quartier dynamique en bordure du Cher : outre de nombreuses entreprises (dont Orange et EDF), le quartier des Deux-Lions accueille divers établissements d’enseignement supérieur, un centre commercial et de nombreux logements. Tout proche des parcs de la Gloriette et de la Bergeonnerie, le quartier est desservi par le tramway. De plus, Le Khar se trouve dans le périmètre des 300 mètres du Quartier Prioritaire des Rives du Cher, ce qui a permis aux accédants à la propriété de bénéficier d’une TVA à 5,5% (sous conditions de ressources).

Fiche technique