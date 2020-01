28 logements au cœur d’un écrin naturel préservé

Situé rue Cécile Bergerot à La-Ville-aux-Dames, Le Domaine des Caillons comprend 18 logements en accession (10 T2, 7 T3 et 1 T4) et 10 logements locatifs sociaux, répartis sur 2 bâtiments. Chacun doté d’un espace extérieur (balcon ou terrasse), les appartements donnent sur un espace paysager commun, gage de qualité de vie pour les résidents.

Le programme offre également 42 places de stationnement, accessibles en rez-de-chaussée bas des bâtiments et dissimulées pour laisser toute leur place à la placette centrale et au cœur d’îlot végétalisé.

Une architecture pensée comme un hommage au bâti environnant

Pensée par l’architecte Bruce Kwessi, l’architecture du programme permet son excellente intégration au paysage pavillonnaire de La-Ville-aux-Dames, notamment en mettant en avant des matériaux pérennes (couvertures en ardoise, briquettes, béton matricé pour certains pans de murs). Le bâtiment en accession s’inspire ainsi d’un corps de ferme, tandis que, dans son ensemble, le programme respecte les faibles hauteurs des constructions à proximité. L’ensemble des logements est conforme aux obligations de la RT 2012.

La-Ville-aux-Dames : un cadre de vie préservé aux portes de Tours

Entre Loir et Cher, La-Ville-aux-Dames (5 000 habitants) déploie une offre de services riche (centre commercial, piscine municipale, école maternelle et centre culturel) et propose l’expérience d’une vie à la campagne en pleine métropole tourangelle. Au-delà d’un cadre naturel incomparable – à proximité des parcs de la Petite Taille et des Cinq Arpents, de l’île de la Remise et du plan d’eau Alain-Robineau – la commune bénéficie aussi d’une excellente desserte en transports : à 10 minutes de Tours par la route, La-Ville-aux-Dames est desservie par les transports en commun de Tours Métropole Val de Loire, et permet un accès facile à la gare TGV.