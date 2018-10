Un ensemble mixte de logements et commerces…

Sur un terrain de 3 078 m², l’opération, conçue par MDNH Architectes, prévoit la création de 68 logements collectifs ainsi que 2 commerces, aux alignements des rues de la Liberté, de l’Egalité et de la venelle du Loing.

Du 2 pièces au 4 pièces, la plupart des logements bénéficient d’espaces extérieurs : jardins privés, terrasses, balcons ou loggias. Les façades revêtent des enduits blancs tandis que certaines parties sont teintées d‘un gris clair lumineux afin de créer un contraste entre les différentes faces des bâtiments. La résidence comprend 68 emplacements de stationnement.

…dans la ZAC « Cœur de Ville », un ambitieux projet urbain

Le projet « Cœur de Ville » a pour ambition de créer un lieu fédérant les 3 quartiers de la commune de Grigny (Grande Borne, Grigny 2 et Village) en mêlant : logements, commerces, lieux de loisirs et de culture. Fin 2016, un protocole d’accord précisant les conditions de mise en œuvre du « Cœur de ville – République » a été signé entre Grand Paris Aménagement, la Mairie de Grigny, une délégation gouvernementale et les 5 promoteurs prenants part au projet. Le Groupe Gambetta réalisera ces 68 logements en accession en partenariat avec COOPIMMO et MAISON FAMILIALE DE LA REGION PARISIENNE.

…pensé pour limiter son impact environnemental

De la phase de chantier, jusqu’à la livraison, une démarche de construction durable a été entreprise dans la réalisation de cet ensemble immobilier fondée sur 3 piliers : la performance des bâtiments, le respect de l’environnement et la qualité de vie offerte aux habitants. L’opération immobilière respecte les exigences du référentiel NF Habitat : démarche HQETM avec un niveau de performance énergétique RT2012 – 10%.

Pour éviter les imposants déplacements de terres en chantier alourdissant le bilan carbone, les 68 places de stationnement sont implantées au rez-de-chaussée et intégrées de manière paysagère avec de la végétation.